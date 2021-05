[Webinar] Relance économique: comment rebondir grâce au cloud ?

Dans un contexte de sortie de crise qui s’amorce, il est plus que jamais d’actualité pour les entreprises de se mettre en situation de rebond pour saisir les opportunités nouvelles qui se présenteront à elles. Avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19, les entreprises ont accéléré leur adoption des outils digitaux leur permettant de toucher du doigt les avantages apportés par les technologies : collaborations distancielles, interactions en temps réel… Être au RDV du redémarrage annoncé de l’économie et se préparer au business model de demain, sont bien les enjeux prioritaires pour beaucoup d’entreprises maintenant. Nous nous focaliserons lors de ce webinar sur ce qui va constituer le point névralgique des entreprises dans cette quête : leur système d’information. Bonne nouvelle il y a du neuf en ce domaine et en particulier pour les entreprises de tailles plus modestes (les PME, start up) qui veulent bénéficier pleinement des capacités offertes par les nouvelles technologies. De nouvelles solutions de gestion nées dans le cloud couvrant l’ensemble des besoins de gestion de l’entreprise, viennent bouleverser la donne ! Durant ce webinar nous nous attarderons sur : Comment revisiter vos standards du système de gestion et bénéficier des nouvelles capacités offertes par les nouvelles technologies ?

Les bons choix à l’heure du rebond post-crise annoncé pour se tenir prêt pour la relance économique

La preuve avec des expériences clients et cas d’usage. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Norbert Jamet, Product Marketing Manager ERP Entreprises chez Cegid Brice Avat, Go To Market Manager chez Cegid

