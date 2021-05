L’Escalator, l’incubateur inclusif de Maurice Lévy lance sa première promotion

Après avoir passé 30 ans à la présidence du directoire de Publicis, Maurice Lévy, qui y est toujours présent comme président du conseil de surveillance, a lancé L’Escalator, un incubateur dont le but est de permettre à tout ceux qui n’ont ni les moyens ni les relations, d’entreprendre.

«Cela fait des années que je cherche à faire quelque chose», explique Maurice Lévy. «Car je vois qu’il y a dans la population la moins favorisée beaucoup d’envie de réussite, de volonté et de talents. J’ai pu observer cela à travers le concours Talents des Cités quand j’y participais ou au cours d’autres opérations. Si l’ascenseur social est en panne je les invite à prendre l’Escalator».

Où se situent les points de blocage selon Maurice Lévy? «Le premier point c’est l’accès, que ce soit aux fonds, à ceux qui peuvent aider, à des réseaux, à des business angels… L’accès aussi à des entreprises avec lesquelles ils peuvent travailler, à des talents. Il existe énormément de difficultés. Créer une entreprise n’est pas une chose facile, et la réussir est encore plus difficile. Ces personnes qui ne sont pas préparées, qui n’ont pas toujours reçu toute la formation nécessaire, qui sont nées dans des endroits où il y a peu de soutien, il faut les aider, leur faire la courte échelle et les accompagner. C’est toute l’idée derrière L’Escalator».

Comment fonctionne cet incubateur? En fonction de leur stade de maturité, les startups sélectionnées sont soient d’abord incubées 3 mois pour les aider à établir un business plan et tester la viabilité du projet ou celles qui sont plus avancées intègrent directement le programme principal de 12 mois. Pendant leur incubation, les fondateurs suivent des cours en fonction de leurs besoins: banques-marketing, RH, finances et sont également accompagnés par des mentors.

Ces mentors sont notamment issus des entreprises partenaires de L’Escalator. En effet, pour rendre ce projet possible, Maurice Lévy c’est dès son lancement entouré d’une quinzaine d’entreprises dont L’Oréal, Prodware, LVMH, Publicis Groupe, Orange, JC Decaux, Facebook, Google ou encore le groupe d’enseignement supérieur EDH, qui comprend notamment L’Efap. Ces derniers apportent également un soutien financier pour faire vivre la structure.

Pour la première promotion, 20 startups ont été sélectionnées et ont récemment commencé leur programme d’incubation. Les secteurs sont variés: éducation, voyages pas cher, troc, solutions juridiques ou encore pour la protection de la planète.

A terme, L’Escalator pourrait aller plus loin et proposer du financement via sa propre structure et en partenariat avec des fonds d’investissement.

