[DIRECT] Vous n’allez pas y croire, rencontre avec Denis Ladegaillerie, fondateur de Believe Digital

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Jean Luc Raymond de France Num nous donne des infos centrées sur les TPE PME, en quoi le numérique peut le aider et donc vous aider en ce temps de crise. Des nouvelles positives et optimistes, des solutions numériques utiles pour les entreprises dans le cadre du Covid-19. Et il anime aussi un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr

Nous avons également reçu Denis Ladegaillerie, CEO de Believe Digital dans un Decode Musique pour aborder l’évolution et les enjeux de Believe Digital.

