[Webinar] La signature électronique, étape ultime de la transition digitale

Les entreprises les plus matures sur le numérique observent une croissance de leur chiffre d’affaires 6 fois plus élevée que les entreprises les plus en retard.

Les organisations maîtrisent parfaitement l’e-mail, le site web, le CRM et l’application de gestion de projet, et déploient aujourd’hui massivement la signature électronique qui est le dernier maillon de la chaîne de dématérialisation. La période que nous traversons nous montre qu’il est nécessaire, plus que jamais, de nous adapter et de proposer à nos collaborateurs, partenaires et clients une expérience en ligne fluide et sans friction. Nous avons échangé avec des centaines de professionnels ces dernières semaines, et tous plébiscitent la signature électronique, parce qu’elle leur a permis de maintenir et maintenant de relancer leur activité. Devis, propositions commerciales, contrats de travail, lettres d’intention ou encore AG sont maintenant

signés à distance, sans contraintes de lieu ni de temps.

Durant ce webinar, nous vous présenterons comment la solution Yousign aide des entreprises comme la vôtre à réinventer leurs processus et à mener leur activité.