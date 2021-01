Alors que le télétravail s’accélère et avec lui la digitalisation des ventes B2B, mobiliser ses commerciaux et plus largement ses collaborateurs sur les réseaux sociaux s’avère désormais incontournable. Plus crédible que le Paid Media, l’authenticité amenée par la prise de parole des collaborateurs sur le web et les réseaux sociaux permet de gagner en visibilité mais aussi de générer des leads, de raccourcir les cycles de vente. Pourtant, ce type de programme ne crée véritablement un impact que s’il est déployé à grande échelle dans l’entreprise. Comment réussir un projet d’Employee Advocacy ou de Social Selling réellement impactant ? Jean-Louis Bénard, CEO de Sociabble, qui depuis 6 ans accompagne plus de 300 entreprises comme Generali, Groupe Renault, Crédit Agricole sur ces enjeux, vous propose d’apporter son éclairage. Dans ce webinar vous découvrirez : Pourquoi il faut viser grand pour avoir un véritable impact

Les différences entre un programme d’Employee Advocacy et de Social Selling

La gouvernance à mettre en place pour un programme de grande ampleur

Le contenu à mettre à disposition et comment préserver l’authenticité

L’animation et les récompenses pour motiver

Les KPIs pour suivre la performance d’un tel programme

Les principaux facteurs d’échec à surveiller Online Form – [Webinar] Employee Advocacy, Social Selling : réussir un programme à grande échelle – Sociabble Ce webinar sera présenté par: A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

