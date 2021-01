Diversité : Élisabeth Moreno invite les dirigeants d’entreprise à prendre ce sujet à bras le corps pour performer

Egalité femmes-hommes, diversité, égalité des changes : trois problématiques bel et bien présentes dans l’écosystème Tech français. « Il y a moins de 30% de femmes dans la Tech et seulement 12% des entrepreneurs sont des femmes », reconnait à notre micro Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Des chiffres éloquents que la crise du coronavirus n’a pas permis d’améliorer. Près de sept entrepreneuses sur dix ont dû arrêter leur activité pendant le confinement contre moitié moins d’entrepreneurs, selon un sondage réalisé par Initiative France. Mais l’heure n’est plus aux constats mais à l’action.

En 2020, l’association Diversidays avait été chargée par le gouvernement de rendre un rapport dressant les ambitions et les enjeux de la diversité dans le numérique. Dévoilé en septembre dernier, le document mettait en avant trois recommandations : la création d’un indice de mesure des différentes politiques de diversité dans les entreprises, la création d’un Bac dédié au métier de développeur mais aussi de sensibiliser les jeunes, dès le collège, aux opportunités qui existent dans l’univers du numérique. « Nous avons décidé de créer cet index diversité et nous espérons pouvoir le proposer d’ici cet été », revendique Élisabeth Moreno. Un indice permettant de mesurer concrètement les différentes politiques de diversité dans les entreprises et leur efficacité.

Agir pour la diversité et la performance

« Moins de 30% des personnes issues des quartiers défavorisés et des zones rurales connaissent les potentialités de travailler dans la tech. Ils ne savent pas qu’il y existe des opportunités professionnelles ou même qu’ils ont la possibilité d’y réussir. Mi-février, nous allons lancer une plate-forme pour lutter contre les discriminations de manière individuelle ainsi qu’une consultation citoyenne sur cette question d’égalité des chances », promet également la ministre en charge de ces sujets.

L’écosystème Tech tente également de bouger les lignes en son sein. Le programme d’incubation French Tech Tremplin est à destination des populations sous-représentées dans l’écosystème de la tech pour les accompagner dans le développement de leur projet. Ce programme a obtenu le plus important budget de l’ensemble de la French Tech. Le mouvement Tech Your Place a également éclos. Initié par la fondation Mozaik RH et l’association Diversidays, cette initiative souhaite aider les start-up à réaliser des recrutements plus diversifiés. « J’appelle les dirigeants à prendre le sujet de la diversité à bras le corps parce qu’il s’agit d’une question de performance. Le coût des discriminations dans notre pays a été estimé à 150 milliards d’euros par l’OCDE. C’est ce que nous perdons parce que nous ne sommes pas suffisamment inclusifs », déplore la ministre.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances :

