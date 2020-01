Soyons honnêtes, une bonne communication entre les équipes marketing et commerciales n’est plus suffisante. Les deux services doivent travailler main dans la main pour développer les stratégies, les processus et les meilleures pratiques et ainsi poser les bases de leur collaboration.

La première étape est de comprendre ce que l’équipe marketing apportera aux commerciaux et ce qu’elle peut attendre de la part de l’équipe commerciale.

Lors de notre webinar dédié aux professionnels du marketing et des ventes, vous découvrirez grâce à l’illustration d’un cas client concret :

Comment faire en sorte que les équipes de vente et de marketing des entreprises s’entendent sur la définition d’un « bon lead »

Comment coordonner le processus de transfert des leads du service marketing au service commercial

Comment créer et appliquer un contrat de niveau de service

Pourquoi l’intégration, la communication et la responsabilité de l’équipe sont les clés de la réussite de l’entreprise

Marketo, société Adobe, offre la solution idéale aux professionnels de la gestion des leads et du marketing B2B qui souhaitent transformer les expériences proposées aux clients en interagissant avec eux à chaque étape de parcours d’achat complexes. Offrant une prise en charge native de l’accompagnement des leads et du marketing des comptes stratégiques, Marketo Engage, composant d’Adobe Experience Cloud, rassemble le marketing et les ventes au sein d’une solution complète, conçue pour orchestrer des expériences personnalisées, optimiser le contenu et mesurer l’impact commercial sur tous les canaux, de la réflexion à la conversion et au-delà.

En savoir plus sur Marketo Engage : www.adobe.com/fr/marketing/marketo.html

Online Form – [Webinar] Marketeurs et commerciaux: les secrets d’une collaboration efficace – Adobe



« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »