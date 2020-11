[Webinar] Les grandes tendances RH 2021

86 % des collaborateurs disent préférer travailler dans une entreprise ayant un impact positif sur le monde.

80 % de la génération Z envisagent de rejoindre la Gig Economy pour répondre à leurs aspirations en matière de flexibilité et d’autonomie.

85 % des DRH jugent l’engagement et l’expérience collaborateur comme des enjeux cruciaux.

A l’orée 2021, comment (re)donner du sens et valoriser la contribution de chacun au projet collectif ? Comment mieux comprendre et soutenir les collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel, et ce, à tout moment ? Comment la fonction RH peut-elle se réinventer pour relever les challenges de la flexibilité et de l’agilité nécessaires à toute organisation désireuse de poursuivre son développement ?