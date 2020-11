[Made in Bordeaux] Quelles initiatives pendant ce confinement?

Aïe ! C’est reparti pour une deuxième vague de confinement. On avait bien envie de râler, mais on a finalement pris le parti de crier haut et fort les belles initiatives qui montrent qu’on ne lâche rien à Bordeaux. Collaborations, prix, levées de fonds, innovations. Bref, des actus positives et pratiques qui font du bien!

La solution du mois

Shariiing For You, la solution gratuite de collaboration à distance!

Shariiing for You a été imaginée par le bordelais Immersion, expert européen de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des solutions collaboratives, pour le monde de l’industrie et de la recherche. Développée pendant le premier confinement, la solution est mise à disposition de toutes les entreprises gratuitement depuis juillet.

Shariiing for You a un usage : faciliter les réunions d’équipe à distance ! Limitée volontairement à 8 participants, elle prône l’intelligence collective, l’échange efficace, la prise de décision agile. Avec son interface épurée et son outil de pointage sur l’information partagée, Shariiing for You ne limite pas ses participants dans le temps.

D’un simple clic et sans rien installer, les utilisateurs partagent l’intégralité de leur écran ou une fenêtre en particulier grâce à la caméra de leur smartphone, ordinateur ou tablette. Au cours de la réunion, jusqu’à 8 informations peuvent être partagées en même temps et l’ensemble de l’équipe peut passer instantanément de l’une à l’autre. Le petit plus : les serveurs sont hébergés en France et Immersion précise que la confidentialité est garantie, puisque les données des réunions ne sont pas conservées et les communications sont chiffrées.

« Depuis 25 ans chez Immersion, nous sommes convaincus que le rôle des technologies innovantes est de remettre l’Homme au cœur des décisions. Avec Shariiing for You, nous avons mis un point d’honneur à développer une interface qui favorise le partage d’informations, les échanges entre collaborateurs. Notre souhait est d’aider les équipes à poursuivre le développement de leurs projets malgré la distance physique, en recréant un univers propice au partage et à l’intelligence collective et émotionnelle », Christophe Chartier, fondateur et CEO d’Immersion.

La startup du mois

Hypnoledge, pour apprendre les langues étrangères sous hypnose!

« Vos paupières sont lourdes, très lourdes. » Finalement, pas tant que ça avec Hypnoledge ! Cette start-up bordelaise a fait un pari audacieux : utiliser l’hypnose pour faciliter l’apprentissage des langues étrangères.

Ce projet est porté par 2 psychothérapeutes et 1 psychologue, tous spécialisés dans l’hypnose. Laure Duprat-Morlaes, Julien Micheau et Gershon Pinon affichent chacun plus de 10 ans d’expertise en la matière, auprès de sportifs, de particuliers ou dans des écoles. Convaincus des bienfaits de l’hypnose sur l’apprentissage, les 3 fondateurs ont décidé de lancer la première plateforme en France d’apprentissage des langues sous hypnose.

Anglais, allemand, espagnol, italien. Au total, ce ne sont pas moins de 500 cours qui sont disponibles en ligne via un abonnement à moins de 20 euros/mois, pour un usage en illimité. Chaque cours comprend 10 minutes de mise sous hypnose et 15 minutes de cours dispensé par un professeur natif. Une manière d’étudier à son rythme, dans un état d’hyperconcentration, pour faciliter l’assimilation du vocabulaire, perfectionner sa prononciation et accompagner la personne dans le dépassement de ses blocages, de ses complexes liés à la langue.

« Dans le contexte actuel, cette forme d’apprentissage prend tout son sens. Les personnes avancent à leur rythme, d’où elles veulent et le format est pensé pour plonger la personne dans une écoute active, une hyperfocalisation propice à une meilleure assimilation et réceptivité des sons prononcés par les professeurs. La plateforme est disponible en continu ; cette accessibilité était aussi importante pour nous. Que ce soit pour des étudiants, des salariés, pour le fun ou pour un usage professionnel, le format s’adapte et accompagne les personnes tout au long de leur apprentissage, quel que soit le contexte », Gershon Pinon, co-fondateur et psychologue.

L’évènement du mois

[Mercredi 25 novembre] Le Job Connect dévoile 262 postes à pourvoir!

Cette année, circonstances exceptionnelles obligent, le Job Connect, l’événement dédié au recrutement de La French Tech Bordeaux, sera 100% digitalisé ! Un changement de format qui n’atténue pas la qualité des postes proposés par plus de 90 entreprises technologiques et innovantes adhérentes à La French Tech Bordeaux. Dès aujourd’hui, 262 postes sont à pourvoir, dont 183 en CDI : graphiste, développeur, communicant, commercial…

Concrètement, comment ça se passe ?

1. Jusqu’au 22 novembre, les personnes à la recherche d’un emploi peuvent consulter les offres, s’inscrire et postuler aux postes qui les intéressent via ce lien.

2. Les 23 et 24 novembre, les entreprises étudient les candidatures et proposent un créneau de 15 minutes aux profils les plus pertinents pour chaque poste.

3. Le 25 novembre, place au grand jour ! De 10h à 18h, les entreprises et les candidats enchaînent les rencontres en visio pour une seconde étape de qualification.

« Le contexte actuel ne nous permettait pas d’organiser l’événement annuel de l’écosystème technologique et innovant, le FrenchTech Day, dans de bonnes conditions. Nous avons donc pris la décision de reporter cet événement en 2021. Néanmoins, nous souhaitions maintenir le Job Connect pour faciliter la mise en relation entre les entreprises qui recrutent et les candidats à la recherche d’un emploi. Nous avons complètement repensé le format de l’événement et cela promet déjà de belles rencontres », précise Cyril Texier, Président de La French Tech Bordeaux.

La levée de fonds du mois

Bordeaux est aussi une ville de LegalTech!

La start-up bordelaise LegalVision Pro, spécialisée dans la dématérialisation des formalités juridiques, vient de boucler un tour de table de 3 millions d’euros. Un record sur ce secteur en 2020!

Fondée en 2015 par Loïc Le Goas, LegalVision Pro a développé un logiciel qui optimise le traitement dématérialisé des formalités juridiques en droit des sociétés, comme l’obtention d’un extrait Kbis, la publication de l’annonce légale, ou la modification des statuts par exemple. Cette solution est destinée aux avocats, experts-comptables, notaires et directions juridiques de grands groupes, et vise un objectif : libérer les professionnels du droit et du chiffre de tâches techniques simples mais très chronophages pour les faire gagner en productivité.

Déjà plus de 500 professionnels ont fait le choix de cette digitalisation. Avec cette nouvelle levée de fonds, la start-up entend bien s’imposer comme leader sur le marché français en accélérant son développement et en recrutant des commerciaux, des formalistes et des développeurs. Un projet d’ouverture sur le marché espagnol devrait également voir le jour en 2021.

Les correspondants :

Jacques Froissant, Fondateur d’Altaïde en 2000, conseil en Recrutement qui s’est imposé rapidement comme un acteur majeur de l’accompagnement des sociétés innovantes de l’univers digital / numérique.

https://www.altaide.com/

https://www.linkedin.com/in/jacquesfroissant/

Aurore Vinzerich est la fondatrice et dirigeante de Madame de la Com’, agence spécialisée dans la communication des startups. Avec 15 années d’expérience dans la Communication et les Relations Presse, Aurore est également intervenante dans plusieurs écoles (SciencesPo, INSEEC…) et est Mentor pour dans des accélérateurs et incubateurs (1Kubator, Théophraste…).

Vous pouvez la retrouver sur son site, son compte Twitter ou LinkedIn.