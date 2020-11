Qu’est-ce que le click and collect ?

Quelle est la définition de Click And Collect?

Le « click and collect » est un mode de ventes digital, qui permet au consommateur de réserver en ligne, sur le site internet de commercants, un ou plusieurs produits en magasin, et de venir les chercher sur place ou auprès d’un réseau de commercants gérant la distribution de colis provenant d’eCommercants comme Veepee, ou ShowRoomPrivé ou de détaillants tiers.

Quand a été créé le Click And Collect?

Initialement créé pour renforcer la stratégie cross canal des détaillants et acteurs de la grande distribution début 2000, le click and collect connait un véritable essor partout dans le monde en raison du confinement provoqué par la pandémie du Covid-19 et les contraignant à fermer boutique.

Actualité: Le gouvernement, au travers du Ministre de l’économie et des finances, Bruno Lemaire, prévoit d’inscrire dans un futur décret les dispositions qui permettront à tous les commerces fermés administrativement de mettre en place le « click & collect » dès le début du mois de novembre 2020.

Pour que les Français puissent acheter en « click & collect », il est rappelé que les déplacements des particuliers ayant pour objet le retrait d’un colis ou d’une commande sont autorisés au titre des « déplacements pour effectuer des achats de première nécessité », quelle que soit la nature du bien. Cette disposition concerne les activités de :

« click & collect » qui permet à un magasin de vendre ses marchandises en ligne et de délivrer la commande à ses clients en magasin,

qui permet à un magasin de vendre ses marchandises en ligne et de délivrer la commande à ses clients en magasin, « point relais » qui constitue une activité secondaire quoique non négligeable pour certains commerces.

En l’espace de quelques mois de nombreuses enseignes (Leroy Merlin, Monoprix, …) l’ont adopté afin d’assurer la continuité de leurs activités commerciales, notamment en le couplant avec des systèmes de livraison à domicile opérée en interne ou au moyen de plateformes de livraison comme Stuart ou DHL.

Découvrez les articles de notre expert Laurence Faguer sur le Click And Collect

Retail : l’expérience client, nouveau cheval de bataille des distributeurs ?

Une interview de Mélanie Hentgès, directrice marketing et expérience client de Fnac Darty





Plus d’informations sur le Click And Collect