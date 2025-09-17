Workday rachète Sana pour 1,1 milliard de dollars, nouvelle étape de la consolidation dans la HR Tech

La HR Tech connaît une vague d’acquisitions qui reconfigure significativement l’écosystème. Après Flowise et Paradox, Workday poursuit son accélération avec le rachat de Sana, scale-up suédoise spécialisée dans le learning et les agents intelligents, pour un montant de 1,1 milliard de dollars.

L’IA agit comme catalyseur d’une consolidation où les acteurs traditionnels cherchent à intégrer des briques natives plutôt que des extensions. Workday, souvent critiqué pour la complexité de son expérience utilisateur, fait le pari d’une refonte par acquisition. Microsoft a ouvert la voie avec Copilot intégré à Office, SAP pousse Joule, tandis que ServiceNow s’impose avec Now Assist. Le point commun est de transformer l’agent AI en interface principale du travail.

Sana incarne cette mutation de l’IA native comme nouvelle norme. Ses produits, Sana Learn et Sana Agents, ont séduit plus d’un million d’utilisateurs avec une approche générative que ce soit la création automatique de cours, des contenus personnalisés, l’automatisation de workflows et d’agents proactifs. Contrairement aux LMS classiques, ces plateformes s’adaptent dynamiquement au contexte. L’intégration dans Workday permet de basculer d’un ERP RH/Finance à une expérience unifiée, où la connaissance, les données et l’action se rencontrent.

Le rachat de Sana illustre la prime accordée aux startups AI-native. Si les valorisations dans le learning et le knowledge management s’envolent, alimentées par la promesse d’agents autonomes et de contenus adaptatifs, cela n’arrête pas les éditeurs historiques qui, pour ne pas perdre leur base installée, accélèrent les acquisitions. Cette dynamique place sur le radar d’autres cibles potentielles : Docebo, 360Learning, Rise Up ou encore EdApp.

La consolidation dépasse le seul segment du learning et reflète la lutte pour contrôler la “porte d’entrée” de l’expérience employé. Qu’il s’agisse de gérer la paie, le recrutement, l’onboarding ou la montée en compétences, la logique bascule vers des plateformes intégrées où l’IA joue le rôle d’assistant proactif. Workday, Microsoft, Google et SAP ne cherchent plus à enrichir leurs modules existants, mais à redessiner l’expérience de travail elle-même.

Workday prévoit d’acquérir la totalité des actions de Sana pour environ 1,1 milliard de dollars. La clôture est prévue au quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2026. Fondée en 2016 par Joel Hellermark, Sana a levé plus de 115 millions d’euros depuis sa création, notamment Menlo Ventures et EQT Ventures. Elle rejoint Workday avec l’ambition d’apporter ses solutions de learning et d’agents intelligents aux 75 millions d’utilisateurs de la plateforme américaine.