ZAMA lève 67 millions d’euros / la fin du CERFA? / TIKTOK recrute son Country Manager France

đŸ€– L’UNESCO alerte sur les biais de genre dans l’IA gĂ©nĂ©rative

Frenchweb.fr a eu accĂšs en exclusivitĂ© aux conclusions de l’étude internationale « Les prĂ©jugĂ©s contre les femmes et les filles dans les grands modĂšles linguistiques » de l’UNESCO qui sera publiĂ©e le 8 mars dans le cadre de la JournĂ©e internationale des droits des femmes. Cette Ă©tude conduite par 30 chercheurs d’universitĂ©s dans le monde souligne que les grands modĂšles de langage (LLM) tels que GPT-3.5 et Llama 2 vĂ©hiculent des stĂ©rĂ©otypes de genre alarmants. Selon les analyses effectuĂ©es, les femmes sont associĂ©es Ă des rĂŽles domestiques 4 fois plus frĂ©quemment que les hommes dans les contenus gĂ©nĂ©rĂ©s par ces IA gĂ©nĂ©ratives. De plus, 70 % des contenus relatifs aux personnes homosexuelles gĂ©nĂ©rĂ©s par Llama 2 Ă©taient nĂ©gatifs.

Concernant la reprĂ©sentation professionnelle, les femmes n’occupent que 20 % des emplois techniques dans les principales entreprises d’IA, 12 % des chercheurs en IA et seulement 6 % des dĂ©veloppeurs de logiciels professionnels. L’UNESCO appelle Ă l’action pour corriger ces dĂ©sĂ©quilibres, les biais existants et Ă l’implĂ©mentation de son cadre Ă©thique pour l’IA adoptĂ© en 2021.

đŸ‡ȘđŸ‡ș Jour J pour le Digital Markets Act (DMA)

L’Union europĂ©enne met en application le Digital Markets Act (DMA) depuis le 6 mars pour contrer la dominance des gĂ©ants de la Tech comme Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et ByteDance (TikTok). Ces entreprises doivent se conformer aux nouvelles rĂšgles du DMA visant Ă prĂ©venir les pratiques anticoncurrentielles, sous peine de sanctions sĂ©vĂšres. Le DMA introduit des obligations spĂ©cifiques, comme interdire Ă Google de favoriser ses propres services ou Ă Apple de restreindre l’accĂšs Ă des boutiques d’applications alternatives.

Ces mesures visent Ă assurer une concurrence Ă©quitable et Ă prĂ©venir les abus de position dominante. La Commission europĂ©enne, armĂ©e de ce nouveau rĂšglement, peut dĂ©sormais imposer des amendes allant jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires mondial en cas de non-conformitĂ© rĂ©pĂ©tĂ©e, et mĂȘme exiger la vente de certaines activitĂ©s des entreprises contrevenantes.

📝 Vers un adieu aux formulaires Cerfa d’ici 2030

Dans le cadre d’un grand projet de simplification administrative, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a annoncĂ© l’élimination des FORMULAIRES CERFA pour 2030 au quotidien Le Monde. Actuellement au nombre de 1800, dont 1200 dĂ©diĂ©s aux entreprises, ces formulaires seront progressivement supprimĂ©s. Cette rĂ©forme, qui vise Ă allĂ©ger les dĂ©marches administratives et Ă rĂ©duire les coĂ»ts associĂ©s, sera intĂ©grĂ©e dans une proposition de loi sur la simplification, prĂ©vue pour ĂȘtre examinĂ©e avant l’étĂ©, informe ActuFr.

À partir de 2026, 80 % des Cerfa seront automatiquement remplis par les administrations concernĂ©es, avant leur disparition dĂ©finitive. Ce changement, s’alignant sur des initiatives de dĂ©matĂ©rialisation dĂ©jĂ en cours, promet de rendre les procĂ©dures plus fluides pour tous, Ă l’image de la dĂ©claration de revenus prĂ©remplie. Toutefois, des versions papier des formulaires resteront accessibles pour ceux qui le souhaitent.

đŸ–„ïž La France mise sur le quantique pour sa dĂ©fense

Dans le cadre de sa stratĂ©gie de dĂ©fense, la France, par le biais de la Direction gĂ©nĂ©rale de l’armement (DGA), lance le programme PROXIMA. AnnoncĂ© le 6 mars par Emmanuel Chiva, dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral pour l’armement, ce projet ambitieux vise Ă collaborer avec 5 startups françaises (Alice & Bob, C12, Pasqal, Quandela et Quobly) pour dĂ©velopper des calculateurs quantiques Ă usage militaire. DotĂ© d’une enveloppe de 400 millions d’EUR sur 8 ans, Proxima prĂ©voit la rĂ©alisation de deux prototypes de calculateurs quantiques de 128 qubits tolĂ©rants aux erreurs. Cette initiative s’inscrit dans une dĂ©marche de renforcement des capacitĂ©s dĂ©fensives et offensives de la France face aux nouvelles menaces, tout en soutenant l’innovation et la recherche dans le domaine quantique.

🧬 Le stockage de donnĂ©es par ADN

Le stockage de donnĂ©es par ADN pourrait devenir la clĂ© de l’archivage d’entreprise, grĂące Ă sa densitĂ© et stabilitĂ© exceptionnelles. Un gramme d’ADN peut contenir environ 215 pĂ©taoctets d’informations, offrant une solution durable aux besoins croissants de stockage des donnĂ©es. MalgrĂ© des avancĂ©es significatives, la lecture et l’écriture rapides de l’ADN restent des dĂ©fis majeurs.

Avec la capacitĂ© de production d’ADN synthĂ©tique devant ĂȘtre considĂ©rablement augmentĂ©e pour rivaliser avec les mĂ©thodes de stockage actuelles, les experts envisagent des solutions innovantes, telles que l’utilisation d’enzymes pour une production efficace. Cette approche prometteuse nĂ©cessite cependant un dĂ©veloppement technologique pour rendre le stockage ADN accessible sans expertise spĂ©cialisĂ©e en biochimie.

đŸ'» Le 6 mars, L'OPEN QUANTUM INSTITUTE (OQI) a Ă©tĂ© inaugurĂ© au CERN (sur la frontiĂšre franco-suisse) pour anticiper le dĂ©veloppement de l'informatique quantique, avec le soutien de la Commission europĂ©enne et en collaboration avec des partenaires tels qu'Airbus et l'agence spatiale allemande (DLR). DirigĂ© par Enrica Porcari, l'OQI vise Ă prĂ©parer un cadre de travail pour cette technologie Ă©mergente, afin d'éviter les erreurs observĂ©es avec l'IA. L'institut, qui ne dĂ©veloppera pas directement des ordinateurs quantiques, se concentre sur l'exploration de leurs applications potentielles dans des domaines critiques comme la santĂ©, le changement climatique et la sĂ©curitĂ© alimentaire. La fondation amĂ©ricaine Xprize a lancĂ© un concours de 5 millions de francs suisses pour encourager la recherche en informatique quantique, soulignant l'importance de cette technologie pour le bien commun. 🛂 Depuis le 1er mars, les Français expatriĂ©s majeurs au Portugal et au Canada ont la possibilitĂ© de renouveler leur PASSEPORT Ă distance, grĂące Ă une expĂ©rimentation lancĂ©e par le ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres. Cette initiative, prĂ©vue jusqu'en 2025, vise Ă Ă©viter le dĂ©placement en ambassade ou consulat. Pour prouver leur identitĂ©, les usagers doivent utiliser FranceConnect+ et participer Ă un rendez-vous en visioconfĂ©rence. Cette dĂ©marche ne concerne que les adultes n'ayant pas modifiĂ© leur nom ou sexe et possĂ©dant toujours leur ancien passeport. La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s (CNIL) souligne l'importance d'un moyen d'identitĂ© Ă©lectronique de niveau Ă©levĂ© pour rĂ©duire les risques de fraude. À terme, il est visĂ© la dĂ©matĂ©rialisation du renouvellement des passeports Ă distance pour tous les expatriĂ©s français majeurs. ⚖ Face Ă la contestation de deux Ă©diteurs tchĂšques de sites pornographiques (Xvideos et XNXX), le CONSEIL D'ÉTAT en France maintient la loi et le dĂ©cret visant Ă protĂ©ger les mineurs contre les contenus pornographiques en ligne, tout en sollicitant l'avis de la Cour de justice de l'Union europĂ©enne (CJUE) pour clarifier la conformitĂ© de ces mesures avec le droit europĂ©en. Cette dĂ©marche intervient aprĂšs une dĂ©cision de la CJUE qui pourrait limiter les actions des États membres envers les opĂ©rateurs Ă©trangers. Le Conseil d'État a posĂ© trois questions Ă la CJUE, notamment sur la possibilitĂ© d'appliquer des rĂšgles de droit pĂ©nal pour la protection des mineurs, suspendant ainsi l'examen du recours jusqu'à la rĂ©ponse de la Cour. 🌍 Le projet CARIOQA, soutenu par la Commission europĂ©enne, ambitionne de rĂ©volutionner la gravimĂ©trie en dĂ©ployant un accĂ©lĂ©romĂštre quantique Ă bord d'un satellite. DirigĂ© par Thomas LĂ©vĂšque du CNES, avec la collaboration de partenaires tels qu'Airbus et l'agence spatiale allemande (DLR), ce projet vise Ă cartographier les variations minimes de la gravitĂ© terrestre, offrant des applications en hydrologie, ocĂ©anographie et climatologie. Utilisant un nuage d'atomes de rubidium refroidis Ă des tempĂ©ratures extrĂȘmement basses, l'accĂ©lĂ©romĂštre promet une sensibilitĂ© 10 Ă 100 fois supĂ©rieure aux dispositifs actuels, grĂące Ă l'interfĂ©romĂ©trie atomique et Ă la chute libre prolongĂ©e des atomes en orbite.

📈 Startups cyber en France : hausse de 35 % des montants levĂ©s en 2023

MalgrĂ© un contexte global de ralentissement dans le financement du secteur de la cybersĂ©curitĂ©, la France dĂ©montre une rĂ©silience et un dynamisme exceptionnels, enregistrant une augmentation notable de 35 % des montants levĂ©s en 2023, par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. C’est le principal enseignement du 5e baromĂštre de l’investissement europĂ©en en cybersĂ©curitĂ©, publiĂ© par le fonds TIKEHAU CAPITAL avec le forum InCyber (ex-Forum international de la cybersĂ©curitĂ©).

Cette performance place la France presque au mĂȘme niveau que le Royaume-Uni, avec 455 millions d’EUR collectĂ©s contre 465 millions pour ce dernier, faisant de l’Hexagone l’un des leaders europĂ©ens dans le domaine. Alors que l’Europe dans son ensemble a connu une baisse de 42 % des montants levĂ©s, la France, grĂące Ă des initiatives comme le « Cyber Booster » et un Ă©cosystĂšme de financement solide, continue de montrer son potentiel en cybersĂ©curitĂ©.

Avec 40 opĂ©rations recensĂ©es en 2023, la France se distingue non seulement par le volume, mais aussi par la qualitĂ© des investissements, renforçant sa position sur la scĂšne internationale face Ă la domination des États-Unis. La plus grosse levĂ©e cyber en France en 2023 revient Ă Ledger (portefeuille sĂ©curisĂ© de crypto-actifs) avec 100 millions d’EUR devant Chapsvision (Ă©diteur français de logiciels d’analyses de donnĂ©es) avec 90 millions d’EUR.

đŸ›Ąïž L’UE lance son « bouclier cyber »

Dans un contexte de cybermenaces croissantes, notamment depuis le dĂ©but du conflit en Ukraine, l’Union europĂ©enne a annoncĂ© la mise en place de son premier grand BOUCLIER CYBER. Ce systĂšme d’alerte europĂ©en, soutenu par un rĂ©seau de « cyber hubs » Ă©quipĂ©s de supercalculateurs et d’IA, vise Ă amĂ©liorer la dĂ©tection rapide des cyberattaques. Avec un investissement de plus de 1 milliard d’EUR, principalement financĂ© par l’UE, cette initiative entend rĂ©duire considĂ©rablement le dĂ©lai de dĂ©tection des malwares.

Par ailleurs, l’UE prĂ©voit la crĂ©ation d’une « rĂ©serve cyber » de volontaires pour renforcer sa dĂ©fense en cas d’attaques majeures, illustrant un pas significatif vers une stratĂ©gie de dĂ©fense europĂ©enne plus autonome et moins dĂ©pendante des États-Unis.

đŸ“± X lance les appels audio et vidĂ©o Ă tous : prudence recommandĂ©e

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de TWITTER et dirigĂ©e par Elon Musk, Ă©largit l’accĂšs Ă sa fonctionnalitĂ© d’appels audio et vidĂ©o Ă tous ses utilisateurs. Initialement rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s payants, cette option vise Ă transformer X en une superapplication, Ă l’instar de WeChat. Disponible sur iOS et Android, cette fonctionnalitĂ© soulĂšve nĂ©anmoins des prĂ©occupations en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de vie privĂ©e.

Bien que des mesures de protection soient mises en place, comme la nĂ©cessitĂ© d’avoir Ă©changĂ© des messages directs avant de pouvoir passer un appel, et la possibilitĂ© de contrĂŽler et bloquer des contacts, les risques liĂ©s aux faux profils et Ă l’usurpation d’identitĂ© demeurent. Les experts en cybersĂ©curitĂ© mettent en garde contre les nouvelles voies d’attaque potentielles qu’offrent l’audio et la vidĂ©o.

Google a inauguré un centre de cyberdéfense à Tokyo, son premier dans la région Asie-Pacifique. Ce hub vise à rassembler des experts régionaux pour développer des stratégies contre les cyberattaques.

đŸ"č La publicitĂ© sur TikTok En 2023, les marques ont investi sur TIKTOK 3,8 milliards de dollars en publicitĂ©, avec un pic de 1,2 milliard de dollars pour le 4e trimestre, rĂ©vĂšle MediaRadar. Ce montant reprĂ©sente une hausse de 43 % par rapport au 1er trimestre 2023. Parmi les plus grands annonceurs figurent Amazon, Apple et Disney. 11 800 entreprises dĂ©pensent en moyenne 318 millions de dollars mensuels sur TikTok. En 2023, sur le rĂ©seau social, 30 000 entreprises ont communiquĂ© en publicitĂ© pour 35 500 marques. Avec une croissance fulgurante, TikTok, qui devrait surpasser Facebook en minutes quotidiennes d'utilisation d'ici 2025, attire notamment bien sĂ»r aussi les secteurs des mĂ©dias et du retail, avec des investissements publicitaires dĂ©passant respectivement le milliard et les 500 millions de dollars.

🚀 FondĂ©e en 2020 par Rand Hindi et Pascal Paillier, ZAMA annonce un tour de table de 73 millions d’euros portant Ă 80 millions son financement.

🔐 Technologie : Zama dĂ©veloppe depuis 4 ans une solution de chiffrement homomorphe.

💡 Le chiffrement homomorphe est une forme avancĂ©e de cryptographie qui permet de rĂ©aliser des calculs sur des donnĂ©es chiffrĂ©es sans jamais avoir besoin de les dĂ©chiffrer. Cela signifie que des opĂ©rations peuvent ĂȘtre effectuĂ©es sur des donnĂ©es cryptĂ©es, et une fois que ces opĂ©rations sont terminĂ©es, le rĂ©sultat peut ĂȘtre dĂ©chiffrĂ© pour rĂ©vĂ©ler le rĂ©sultat exact comme si les opĂ©rations avaient Ă©tĂ© effectuĂ©es sur les donnĂ©es en clair.

🎯 MarchĂ© Cible : Bien que la technologie de Zama soit initialement conçue pour la blockchain, l’objectif Ă long terme est d’intĂ©grer cette technologie dans l’IA et le cloud.

🛠R&D : 70 salariĂ©s, dont 35 chercheurs travaillent depuis 4 ans Ă l'Ă©laboration de la solution

REMOFIRST, une startup spĂ©cialisĂ©e dans l’assistance aux Ă©quipes Ă distance pour la gestion de la paie, des impĂŽts, de la conformitĂ© liĂ©e Ă l’embauche, de la rĂ©munĂ©ration, a levĂ© 25 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie A dirigĂ© par Octopus Ventures.



🌈 Rainbow : fonds de dotation de Daphni pour un avenir durable

DAPHNI lance le fonds de dotation RAINBOW avec pour mission de soutenir les organisations Ɠuvrant pour un monde plus durable, avec un accent particulier sur l’inclusion sociale. Ce fonds vise Ă doter la jeune gĂ©nĂ©ration des moyens nĂ©cessaires pour construire un avenir plus pĂ©renne. Il est envisagĂ© de financer des projets, Ă hauteur de 10 000 EUR maximum chacun, promouvant un meilleur vivre-ensemble et l’inclusion sociale, en particulier chez les jeunes. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024.

🌍 Ring Capital lance Ring Africa

RING CAPITAL, fonds d’investissement français, Ă©largit son horizon en Afrique avec la crĂ©ation de Ring Africa, un fonds Ă impact destinĂ© aux startups de l’Afrique francophone. DotĂ© d’une ambition de levĂ©e de 50 millions d’EUR, le fonds vise Ă stimuler l’entrepreneuriat dans des domaines clĂ©s tels que le dĂ©veloppement durable et l’adaptation au changement climatique. Elisabeth Moreno, ancienne ministre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă l’ÉgalitĂ© entre les femmes et les hommes, prend la prĂ©sidence du conseil d’administration.

đŸ’¶ Accenture investit 1 milliard de dollars dans l’IA en acquĂ©rant Udacity

Dans une dĂ©marche stratĂ©gique, ACCENTURE rĂ©alise l’acquisition d’UDACITY, plateforme renommĂ©e d’apprentissage en ligne (21 millions d’apprenants inscrits dans 195 pays) avec un investissement massif de 1 milliard de dollars sur 3 ans pour renforcer les compĂ©tences en IA.

Par cette double action, Accenture lance également sa nouvelle plateforme LearnVantage, destinée à offrir des formations Tech avancées, notamment en IA, data science et cybersécurité, à ses clients.

Cette initiative intervient en rĂ©ponse au dĂ©fi croissant des entreprises face Ă la pĂ©nurie de compĂ©tences informatiques, avec 51 % d’entre elles ressentant dĂ©jĂ les impacts nĂ©gatifs. Udacity, avec ses plus de 230 salariĂ©s, va intĂ©grer l’écosystĂšme d’Accenture pour soutenir le dĂ©veloppement de LearnVantage, qui bĂ©nĂ©ficiera Ă©galement du soutien de partenaires tels qu’AWS, Google Cloud et Microsoft.

JEAN-PHILIPPE BAERT est nommé CEO de Splio (scale up spécialisée en marketing automation). Il a précédemment occupé des postes à responsabilité chez ExactTarget/Salesforce, General Electric Digital et Mention.

AMANDINE BLIER rejoint EDEIS (solutions d’ingĂ©nierie, d’exploitation et de construction pour l’avenir) comme directrice communication groupe et dĂ©veloppement culture. DiplĂŽmĂ©e du CELSA, elle Ă©tait prĂ©cĂ©demment directrice de la communication de CitĂ©co — CitĂ© de l’Économie opĂ©rĂ©e par la Banque de France.

ROMAIN CORREDERA, avec un parcours en informatique de Gestion et chez Mailinblack, devient le CTO de Letsignit (Ă©diteur de logiciels de gestion des signatures mail), entreprise oĂč il exerce depuis 2013.

PASCAL GRANGÉ prend la direction Grand Est de Spie ICS (ESN française) aprĂšs avoir dirigĂ© le dĂ©partement industrie Centre Auvergne de la mĂȘme entreprise. Il a prĂ©cĂ©demment travaillĂ© chez Axians et Computacenter France.

