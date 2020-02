Zoom sur Urgences Chrono, la startup qui veut désengorger les urgences

Tout commence avec un médecin et une infirmière à Codolet (680 âmes) dans le Sud.

Qui n’a pas entendu parler du « problème des urgences médicales » en France ? De l’attente longue et parfois dangereuse pour le patient, de l’état de pression dans lequel se trouve le personnel hospitalier, de l’anxiété des proches, du coût pour le pays… Le nombre de passages aux urgences en France a doublé en l’espace de 20 ans, de 10 à 20 millions de visites (!) , selon le rapport de la Drees, qui constate une augmentation de 3,5% par an.

Par rapport à ces statistiques, si un médecin généraliste d’une commune de moins de 700 personnes dans le Gard, vous disait il y a quatre ans, qu’elle allait, avec une collègue infirmière, se lancer comme startuppeuse afin de désengorger ces services, vous auriez peut-être eu quelques doutes sur la faisabilité. Comment deux professionnels de santé de la base vont monter une startup, et qui plus est, trouver des solutions à ce problème aux apparences si vastes?

C’est néanmoins l’histoire vraie de la jeune pousse, Focus Santé, présidée par le Dr Céline Jardy Triola et c’est probablement parce qu’elles ignoraient que c’était impossible qu’elles ont pu avancer.

Ancienne urgentiste installée comme médecin généraliste à Codolet, Céline voulait retrouver un travail d’équipe et s’appliquer à résoudre des problèmes médicaux à plus grande échelle que son cabinet individuel. Pensant que le numérique pouvait être le bon moyen pour atteindre ces objectifs, Céline et sa collègue, Magali Diagne, participent à un startup weekend, où elle bifurquent d’un projet initial de dossier médical pas assez original à Urgences Chrono, qui semblait répondre à une réelle attente.

Le 30 janvier, 2020, à la 30 ième édition du Festival de la Communication Santé, l’application phare de Focus Santé, Urgences Chrono, remporte le prix startup, choisi parmi plusieurs finalistes par les internautes de la communauté du Club Digital Santé.

Deux mois auparavant en novembre 2019, le Dr Jardy Triola avait reçu des mains de Cédric O un prix en ouverture du Women’s Forum de Paris, Urgences Chrono ayant fait partie des trois projets lauréats du hackasprint du Club Génération Startuppeuse.

En quoi consiste Urgences Chrono ?

Les professionnels des urgences nous le disent; une bonne partie des personnes qu’ils reçoivent aux urgences n’ont pas besoin d’être vus à l’hôpital. L’ignorance par les familles des alternatives à l’hôpital public contribue singulièrement à l’engorgement des services. Selon les localisations, il y a des maisons médicales et pharmacies de garde, des médecins de garde, des centres de premiers secours sans rendez-vous, des antennes de SOS Médecins, des services d’urgences privés. Les possibilités sont mal connues et les informations évolutives. Comment corriger le tir?

Urgences Chrono, site et application mobile, géolocalise l’utilisateur et lui indique les services à sa disposition, les adresses, la distance, les horaires d’ouverture, les délais d’attente. Les délais, visualisés par un code couleur (une heure, deux heures, trois heures, et plus), sont calculés par des programmes qui suivent les patients depuis leur accueil et selon les différentes étapes de leur passage.

Avant de créer leur application, les fondatrices font un benchmark de leur idée et découvrent des applications qui proposent ce type de service en Suisse romande. L’hôpital de Genève fédéré les cliniques à proximité. Lausanne propose une autre application.

Céline et Magali décident de foncer. Exerçant leur métier de professionnel de santé sur le terrain, elles connaissent les structures. Elles rencontrent les SAMU, les établissements, les ordres professionnels nationaux et en région, les Agences Régionales de Santé ….La startup doit établir tous les contacts qui vont permettre à Urgences Chrono de collecter et de maintenir à jour les bonnes informations. En parallèle à la rencontre des acteurs de santé, la startup prend forme, grâce aux réseaux, aux incubateurs, à tout l’écosystème de la FrenchTech.

Il fallait créer une première version basique du service Urgences Chrono, sans idée précise concernant la monétisation. Aujourd’hui, des possibilités commencent à se dessiner concernant l’enrichissement de l’application et la création de valeur pour les partenaires de santé. Les mutuels pourraient vouloir proposer le service à leurs assurés. Les Agences Régionales de Santé pourraient utiliser l’application pour mieux gérer les ressources, car la consultation aux urgences coûtent au système, en moyenne, sept fois plus cher que chez un médecin de garde.

Une collaboration avec l’ARS du Grand Est a débuté. Le lancement par le Ministère de la Santé, du Service d’Accès aux Soins, une plateforme téléphonique et en ligne, prévue pour l’été 2020, pourrait générer des opportunités de collaboration. Si leurs projets d’intelligence artificielle aboutissent, Urgences Chrono pourra aider les établissements à anticiper la demande aux urgences.

Aujourd’hui l’équipe dirigeante de Focus Santé compte quatre associés à compétences complémentaires, Céline Jardy Triola, médecin, André Marvie développeur IT, Marjorie Soulier, spécialiste de communication, et Alexandre Gadreau, business développeur. Les premières levées de fond ont permis à la société de jeter les bases, d’engager une équipe et de créer l’essentiel. D’autres levées vont suivre. C’est une histoire d’espoir à tous les niveaux, pour les créatrices et leur startup, pour le système de santé et ses professionnels, pour les patients et les familles.

La contributrice:

Denise Silber, présidente de Basil Strategies et fondatrice des événements Doctors 2.0 & You, est conférencière et consultante en communication de la santé digitale. Sa volonté d’améliorer la qualité des soins et de renforcer le rôle des patients la conduit depuis les débuts du Web à s’engager dans ce nouvel écosystème.

Conseillère des acteurs de santé publics et privés et communicante sur les réseaux, par l’intermédiaire des événements, et des publications pour l’Institut Montaigne, elle devient rapidement leader d’opinion digital en France et à l’international. Décorée de la Légion d’honneur en 2011, puis nommée aux «Inspiring Fifty», le top cinquante femmes inspirantes de la tech en France en 2018, Denise Silber, franco-américaine, est titulaire du MBA de Harvard et vice-présidente du Harvard Club de France.

Vous pouvez la suivre sur Twitter et LinkedIn.