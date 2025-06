Pelico lève 34,7 millions d’euros pour devenir l’OS de l’industrie complexe

Pelico entend s’imposer comme l’un des nouveaux standards de l’IA industrielle européenne, la startup française, fondée en 2019, annonce une levée de fonds de 34,7 millions d’euros pour accélérer son développement en Amérique du Nord et investir dans l’intelligence artificielle agentique, une nouvelle génération d’IA capable de piloter les décisions opérationnelles dans les environnements industriels complexes.

La société édite une plateforme d’orchestration de la supply chain conçue pour résoudre les dysfonctionnements de production liés aux silos organisationnels, à la volatilité des chaînes logistiques et à la fragmentation des outils numériques. Elle s’adresse à des groupes industriels opérant des sites à haute complexité, notamment dans l’aéronautique, la défense, les équipements thermiques ou la maintenance.

« Aujourd’hui, les perturbations et les chocs à venir ne peuvent plus être résolus par des équipes cloisonnées et des chaînes d’approvisionnement fragmentées », explique dans un communiqué Tarik Benabdallah, cofondateur et CEO. « Nous avons créé Pelico pour résoudre ce dilemme : une seule pièce manquante peut arrêter une ligne à un milliard d’euros et freiner l’innovation. »

La solution développée par Pelico agit comme un copilote opérationnel, capable d’agréger les données de production, de maintenance, de planification et d’approvisionnement, et de les traduire en recommandations concrètes pour les équipes métiers. En d’autres termes, elle réconcilie le pilotage stratégique et la réalité de terrain. L’objectif est d’accélérer la prise de décision, limiter les retards, réduire les pénuries et mieux coordonner les équipes sur des lignes de production critiques.

Déployée chez des clients comme Airbus, Safran, Eaton et Daikin, la plateforme affiche des réductions de 40 % des pénuries de pièces, une hausse de 15 % des livraisons à temps, et une diminution de 40 % des cycles de maintenance (MRO).

Pelico revendique une croissance de 300 % de son chiffre d’affaires sur les deux dernières années, ainsi qu’un triplement de ses effectifs. La société, qui dispose désormais de bureaux à Paris, Francfort et Miami, se déploie dans plus de 15 pays et accompagne des industriels exploitant plus de 1000 usines dans le monde. Elle travaille avec la moitié des dix plus grands acteurs mondiaux de l’aéronautique et de la défense.

La levée de fonds est menée par General Catalyst, qui entre au capital et au conseil d’administration via Larry Bohn. Les investisseurs historiques 83North et Serena participent également. « Pelico résout l’un des défis les plus urgents de l’industrie mondiale : la fragmentation des chaînes d’approvisionnement. Ils transforment la complexité en clarté en rendant les données opérationnelles exploitables en temps réel. Dans un monde instable, les chaînes de valeur résilientes et intelligentes ne sont plus un luxe mais une nécessité », déclare Larry Bohn.

Le tour de table permettra de renforcer l’activité commerciale en Amérique du Nord, où les revenus ont triplé en six mois, mais aussi d’accélérer le développement technologique, en particulier sur le terrain de l’Agentic AI, une forme d’IA capable de prendre des décisions en autonomie dans un environnement contraint.