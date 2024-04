A la découverte de PRELIGENS, une startup qui combine l’intelligence artificielle et les données spatiales pour répondre aux besoins critiques de la défense et du renseignement

Nouvel épisode de notre rendez vous avec Fanny BOUTON, et nos invités pour parler du Cloud dans toutes ses dimensions, techniques bien sur, mais également marketing ou encore business.

Dans le domaine des données spatiales, une startup française, PRELIGENS, se démarque par son expertise en intelligence artificielle et son analyse des informations géospatiales

Fondée en 2016 PRELIGENS a su rapidement s’imposer comme un acteur incontournable, soutenu par le ministère de la Défense pour son rôle crucial dans le secteur du renseignement.

Nous recevons aujourd’hui RENAUD ALLIOUX CTO et co fondateur de PRELIGENS, avec lequel nous allons plonger dans les arcanes techniques de la startup, pour découvrir comment PRELIGENS combine l’intelligence artificielle et les données spatiales pour répondre aux besoins critiques de la défense et du renseignement, dans un paysage complexe

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr