14 millions d’euros pour la reprise de LUKO par ADMIRAL GROUP?

“Gagner sur ce marché nécessite du temps et de l’argent : il faut 8 à 10 ans et 100 à 150 millions d’euros pour construire un assureur B2C rentable et durable dans le domaine des dommages aux biens et aux personnes. En période de ralentissement économique, nous avons travaillé pour définir la stratégie optimale afin de continuer à croître et atteindre rapidement une taille significative et la rentabilité.” déclare Raphael Vullierme le CEO de LUKO dans un communiqué, que la startup habituellement prompte à communiquer sur ses levées d fonds, s’est bien gardée de nous adresser suite à nos révélations quant à la procédure de sauvegarde accélérée, en début de semaine.

Ainsi l’assureur ADMIRAL GROUP devrait mettre la main sur LUKO et ses 450 000 clients d’ici la fin de l’été. L’objectif pour ADMIRAL GROUP est d’attaquer le marché de l’assurance habitation et de ses 12 milliards d’euros de prime.

L’opération doit être finalisée d’ici fin août l’on sait déjà qu’elle ne comprend pas l’insurtech allemande Coya et l’assurance loyer impayée Unkle, dont un mandat de vente aurait été confié à la banque Lazard (la valeur des deux ne dépasserait pas les 17 millions d’euros)

La vente de LUKO à ADMIRAL GROUP serait de 14 millions d’euros, dont 3 sur objectifs, alors que sa valorisation était il y a encore peu de plus de 200 millions d’euros.

LUKO a levé plus de 72 millions d’euros depuis sa création auprès des fonds d’investissement ACCEL, EQT Ventures, EVOLEM, SPEED INVEST, ORANGE VENTURES, de son coté COYA 46 millions de dollars, et enfin UNKLE 11 millions d’euros. Si ce dernier avait été cédé 22 millions d’euros à LUKO mi 2022, seuls 10 millions auraient été versés aux actionnaires, les 12 millions restants ayant été échangés contre des obligations convertibles que LUKO a été dans l’incapacité d’honorer.