Unkle lève 10 millions d’euros pour assurer les propriétaires et se porter garant des locataires

La recherche d’un logement peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. S’il faut souvent justifier de revenus équivalents à trois fois le montant du loyer et avoir un emploi stable, il est également nécessaire d’avoir un ou deux garants pour louer un logement. C’est lors de cette étape que la plateforme Unkle intervient, en consolidant le dossier des locataires.

Trois après son lancement, Unkle lève 10 millions d’euros auprès de 3 investisseurs issus du monde de l’assurance et de l’immobilier, Mundi Venture, Eurazeo – Innovallianz et Anaxago. La startup avait déjà levé un million d’euros en 2019 auprès de business angels.

Lancé en 2019 par Matthieu Luneau, Cédric Baulme et Charles-André Richard, Unkle est à l’origine une plateforme sur laquelle les locataires peuvent faire une demande de garant lorsqu’ils n’en n’ont pas. Mais depuis 2020, la FinTech propose une assurance digitale à destination des propriétaires qui couvre 100% des impayés.

« S’adresser au spectre entier de l’immobilier »

Concrètement, la startup travaille en partenariat avec des assureurs qui couvrent les risques économiques et agit ainsi comme un MJA (managing general agent). Unkle est donc le seul interlocuteur des locataires et propriétaires. La startup vérifie toutes les pièces du dossier afin de déterminer s’il correspond aux offres de souscription.

« Une grande partie de nos clients sont de jeunes actifs, qui ont pour beaucoup entre 25 et 40 ans, et qui ont besoin d’un coup de pouce pour que leur dossier soit accepté », explique Matthieu Luneau, CEO d’Unkle. « L’idée est de s’adresser au spectre entier de l’immobilier, soit les locataires, les propriétaires et les professionnels de l’immobilier. »

À ce jour, Unkle regroupe 25 collaborateurs et revendique 20 000 clients locataires et propriétaires en France. La startup ambitionne désormais de recruter une cinquantaine de collaborateurs et de mener une stratégie de croissance externe en menant des acquisitions.

Retrouvez l’interview de Matthieu Luneau, co-fondateur et CEO d’Unkle :

