[Série B] La néobanque pour les indépendants BLANK lève 47 millions d’euros auprès du Crédit Agricole

Plus de la moitié des indépendants considèrent la nécessité de tout gérer par eux-mêmes (tâches administratives, commerciales, logistiques, etc.) comme l’un de leurs principaux défis, selon une étude menée par OpinionWay pour Blank.

C’est précisément à ces enjeux que la néobanque veut apporter des solutions concrètes. Elle propose un service tout-en-un pour la création d’entreprise, adapté à tous les secteurs d’activité tels que le BTP, l’artisanat, le freelancing, le commerce, le transport, le conseil, et bien d’autres. Blank entame désormais son expansion européenne et lève 47 millions d’euros auprès de Crédit Agricole SA et les Caisses Régionales du groupe.

Lancé en 2020 au sein de La Fabrique by CA, le startup studio du Groupe Crédit Agricole, Blank s’adresse « à tous les professionnels qui sont seuls, ou quasiment seuls dans l’entreprise », explique Simon Parisot, co-fondateur et CEO de Blank. La néobanque permet par exemple la création de statuts, l’obtention du kbis ainsi que des moyens de paiement et une gamme de services visant à simplifier et à sécuriser la gestion de l’entreprise. « Nous associons une partie paiement à des solutions qui ne sont pas bancaires, qui aident à gérer le quotidien en tant qu’indépendant (factures, devis, comptabilité, etc.) », poursuit Simon Parisot.

Blank déploie également ses services en marque blanche chez les banques LCL et Crédit Agricole. « Depuis presque huit mois maintenant, nous déployons l’ensemble de notre produit chez d’autres marques. » La société prévoit de recruter 50 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année, afin de renforcer ses effectifs pour consolider sa position en France et lancer son expansion en Europe, en commençant par l’Italie.

BLANK NÉOBANQUE POUR LES INDÉPENDANTS Secteur d'activité FinTech Année de création 2020 Fondateurs Fonds levés Série B: 47 millions d'euros Site web https://www.blank.app Effectif +60 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs La Fabrique by CA Équipe de direction –