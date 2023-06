Procédure de sauvegarde accélérée pour l’assurtech LUKO qui croule sous les dettes.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Une nouvelle vague de menaces cyber liées à l’IA impose aux entreprises de rapidement définir une approche de contrôles de sécurité de base à leurs systèmes d’intelligence artificielle

L’enjeu est de taille, empêcher les pirates informatiques qui tentent de manipuler les modèles d’IA ou de voler les données sur lesquelles ces modèles ont été formés.

Avec l’engouement suscité notamment par ChatGPT, nombreux sont les collaborateurs qui s’essayent à différents services afin de pouvoir les tester. Alors que l’attention prêtée à la manière dont les données sont collectées, partagées ou protégées, baisse. De nombreux pirates organisent des dispositifs pour capter des données à leur insu, parfois très simplement. Cela peut être une application tierce qui permet d’analyser des documents dans un format pdf, l’utilisateur peut alors donner accès à des informations confidentielles sans mesurer le risque associé. Certaines de ces applications une fois connectées peuvent automatiser des opérations de transfert de données ou tout simplement utiliser vos clés d’accès à vos API.

Le point important à avoir en tête est que la majorité des stratégies de gestion de la sécurité liées à l’emploi et au développement de l’IA sont fortement analogues aux méthodes de gestion de l’accès aux données, et que cela peut servir d’un bon point de départ dans l’élaboration de process de sécurités adaptés. Google a commencé à évangéliser à ce sujet, d’autres initiatives pour accélérer l’apprentissage de ces nouveaux outils devraient se multiplier.

Richard Menneveux , Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

La startup LUKO , spécialisée en assurance habitation, doit faire face à une dette qui s’élèverait désormais à 45 millions d’euros. Faute d’avoir trouvé de nouveaux investisseurs, la banque Lazard aurait été mandatée très récemment pour trouver une solution aux problèmes de financement de très importante . En attendant, son CEO Raphael Vullierme vient de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée afin d’échelonner ses échéances auprès de ses créanciers. ADOBE a déployé son nouvel outil d’IA Generative Firefly pour les entreprises et offre une « indemnisation complète » en cas de procès en violation des droits d’auteur sur tout contenu créé avec cet outil d’IA générative. BINANCE.US , la plateforme de trading de crypto-monnaies, a annoncé la suspension des dépôts en dollars américains. Elle a également informé ses clients que ses partenaires bancaires se préparent à interrompre les canaux de retrait en monnaie fiduciaire dès le 13 juin. Cette décision pourrait affecter considérablement les opérations de trading pour les utilisateurs de Binance.US. RH: GOOGLE prévoit de prendre en compte les registres de présence au bureau dans les évaluations de performance des collaborateurs de l’entreprise. Les nouvelles demandes de travail à distance à plein temps sont désormais accordée à titre exceptionnel. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak prévoit d’organiser un sommet sur l’IA à l’automne avec des nations « partageant les mêmes idées », affirmant que le Royaume-Uni serait « bien placé » pour organiser les discussions. Pas sur que d’autres pays ne revendique la place.



A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, ZENDESK

ZENDESK: CRM conversationnel, IA, personnalisation, quelles sont les tendances 2023 de l’expérience client?

En quelques années la relation client a totalement changé de physionomie, de nombreuses marques ont développé une intelligence marketing très pointue pour mieux connaitre leurs clients, adresser leurs besoins et offrir la meilleure expérience client possible.

Le digital en est l’un des facteurs de développement, de par l’usage quasi systématique de ces canaux par leurs clients, mais aussi grâce à des outils, comme Zendesk, qui mêlent simplicité d’utilisation et sophistication des fonctions et permettent aux équipes marketing et opérationnelles de gérer efficacement et en temps réel cette relation client où qu’elle soit.

Pour en parler, nous recevons Sophie Pietremont, Marketing Director South EMEA chez Zendesk.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

GRANICA , une startup aidant les compagnies d’IA centrées sur les données à optimiser leur stockage d’objets dans le cloud sur Amazon S3 et Google Cloud, a levé 45 millions de dollars. Cette levée de fonds a été soutenue par NEA, Bain, ainsi que d’autres investisseurs.

, une startup aidant les compagnies d’IA centrées sur les données à optimiser leur stockage d’objets dans le cloud sur Amazon S3 et Google Cloud, a levé 45 millions de dollars. Cette levée de fonds a été soutenue par NEA, Bain, ainsi que d’autres investisseurs. EVENUP, une startup qui utilise l’IA pour générer des documents juridiques pour des affaires de dommages corporels, a levé 50,5 millions de dollars lors d’un tour de série B. Ce tour a été mené par Bessemer Venture Partners et valorise l’entreprise à 325 millions de dollars.

une startup qui utilise l’IA pour générer des documents juridiques pour des affaires de dommages corporels, a levé 50,5 millions de dollars lors d’un tour de série B. Ce tour a été mené par Bessemer Venture Partners et valorise l’entreprise à 325 millions de dollars. BLACKPOINT CYBER , une startup offrant des services de détection et de réponse à la cybersécurité, a levé 190 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C. Ce tour a été mené par Bain Capital avec la participation de Accel

, une startup offrant des services de détection et de réponse à la cybersécurité, a levé 190 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C. Ce tour a été mené par Bain Capital avec la participation de Accel La startup basée à Hong Kong, TAIKO LABS , spécialisée dans le développement d’Ethereum, a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de table initial mené par Sequoia China, et 12 millions de dollars lors d’une pré-Série A menée par Generative Ventures.

, spécialisée dans le développement d’Ethereum, a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de table initial mené par Sequoia China, et 12 millions de dollars lors d’une pré-Série A menée par Generative Ventures. La startup basée à Toronto spécialisée dans le traitement du langage naturel (NLP) et les chatbots, COHERE, a levé 270 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Inovia Capital. Cette levée de fonds valorise l’entreprise entre 2,1 et 2,2 milliards de dollars, et porte son financement total à environ 445 millions de dollars.

FW MARKET

DOCUSIGN a publié ses résultats du premier trimestre, indiquant une hausse de 12% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, atteignant 661,4 millions de dollars, contre une estimation de 642 millions. La société a réalisé un bénéfice net de 539 000 dollars, contrastant avec une perte nette de 27,4 millions de dollars un an plus tôt

MOUVEMENTS

Antoine Durand est promu CTO – Lead Cloud (AWS/Azure) & Databricks chez ACCURE

est promu CTO – Lead Cloud (AWS/Azure) & Databricks chez ACCURE David Lambert rejoint MYTRAFFIC comme Chief Technology Officer. Il était précédement Chief of Staff auprès du CTO et CPO de Doctolib.

rejoint MYTRAFFIC comme Chief Technology Officer. Il était précédement Chief of Staff auprès du CTO et CPO de Doctolib. Sébastien TUIL est le nouveau Chief Revenue Officer de SPART.

BON ANNIVERSAIRE !

Sajid Fayyaz (Infopromotions)

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.