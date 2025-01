YOUNITED perd son statut de licorne / Microsoft perd son exclusivité avec OPEN AI / Le gouvernement américain au capital de TIKTOK?

Younited perd son statut de licorne mais repart sur de nouvelles bases

Younited, spécialiste du crédit en ligne, a vu sa valorisation significativement revue à la baisse lors de son introduction en bourse, comme nous l’indiquions dans notre article octobre dernier à ce sujet. La société, qui avait atteint le statut de licorne en 2022 grâce à une levée de 60 millions d’euros auprès de Goldman Sachs, Eurazeo, Bpifrance et Crédit Mutuel Arkéa, affiche désormais une capitalisation boursière de 622 millions d’euros à la clôture des marchés le 20 janvier 2025.

Depuis sa création, Younited a levé plus de 483 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 152 millions d’euros injectés récemment par Iris Financial en contrepartie de nouvelles actions. Ce repositionnement financier renforce les fonds propres de l’entreprise, lui offrant de nouvelles marges de manœuvre pour accélérer son développement à l’international, notamment sur ses marchés historiques : France, Italie, Espagne et Portugal.

OpenAI s’allie à Oracle et Softbank pour investir 100 milliards de dollars dans les centres de données IA

OpenAI, Oracle et Softbank ont annoncé un partenariat baptisé Stargate, visant à investir 100 milliards de dollars immédiatement pour construire des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Ce projet prévoit un total de 500 milliards de dollars d’investissements sur quatre ans, créant plus de 100 000 emplois. Soutenu par des partenaires comme Microsoft, NVIDIA et MGX, Stargate ambitionne de répondre à la demande croissante en infrastructures IA, malgré les défis liés aux contraintes énergétiques et foncières.

Microsoft perd son exclusivité avec OPEN AI au profit d’Oracle

Le projet Stargate a contraint Microsoft a modifier les termes de son partenariat avec OpenAI, permettant à cette dernière de diversifier ses fournisseurs de services cloud. Bien que Microsoft conserve des droits exclusifs sur l’intégration des technologies d’OpenAI, telles que Copilot, et que l’API d’OpenAI reste exclusive à la plateforme Azure, cet assouplissement permet à OpenAI de collaborer avec d’autres partenaires, notamment Oracle, pour ses besoins en infrastructure.

Le président Trump envisage une coentreprise pour TikTok impliquant une participation gouvernementale de 50 %

Le président Donald Trump a exprimé son ouverture à l’idée qu’Elon Musk ou Larry Ellison acquièrent les opérations américaines de TikTok, dans le cadre d’une coentreprise qui accorderait au gouvernement américain une participation de 50 %

OpenAI augmente ses dépenses de lobbying à 1,76 million de dollars en 2024

OpenAI a dépensé 1,76 million de dollars en lobbying en 2024, contre 260 000 dollars en 2023, selon un récent rapport. L’entreprise a concentré ses efforts sur deux projets de loi clés : l’AI Advancement and Reliability Act et le Future of AI Innovation Act, reflétant son engagement à influencer la régulation croissante de l’intelligence artificielle.

Google soutient Israël avec des outils d’intelligence artificielle avancés dès les premières semaines du conflit

Google a offert à Israël un accès anticipé à ses technologies d’intelligence artificielle les plus récentes dès le début du conflit avec le Hamas, selon des sources proches du dossier. Ces outils auraient été utilisés par le ministère de la Défense israélien et les Forces de défense d’Israël (IDF) pour des opérations stratégiques et analytiques.

Google renforce son partenariat avec Anthropic via un nouvel investissement d’un milliard de dollars

Google a investi plus d’un milliard de dollars supplémentaires dans Anthropic, renforçant leur collaboration stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle. Parallèlement, Anthropic prépare une levée de fonds de près de 2 milliards de dollars, menée par Lightspeed et d’autres investisseurs, portant sa valorisation à environ 60 milliards de dollars. Cette opération confirme la montée en puissance d’Anthropic comme un acteur majeur du secteur face à des concurrents tels qu’OpenAI.

Netflix enregistre une croissance record au quatrième trimestre 2024

Netflix a clôturé l’année 2024 avec des résultats financiers exceptionnels, avec un chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 10,25 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 1,87 milliard de dollars. La plateforme de streaming a enregistré une augmentation nette de 18,9 millions d’abonnés au cours du trimestre, portant le total mondial à 301,6 millions.

Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée, Netflix va procéder à une augmentation des tarifs d’abonnement aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine. Le plan avec publicité passe de 6,99 $ à 7,99 $ par mois, le plan standard sans publicité de 15,49 $ à 17,99 $, et le plan premium de 22,99 $ à 24,99 $.

Pour l’année 2025, Netflix prévoit un chiffre d’affaires compris entre 43,5 et 44,5 milliards de dollars. La société a également renforcé son programme de rachat d’actions à 17,1 milliards de dollars.

Suite à ces annonces, l’action de Netflix a bondi de plus de 14 % lors des échanges après la clôture. Sur les douze derniers mois, le titre a progressé de 80 %, surperformant l’indice S&P 500 qui a gagné 25 % sur la même période.

Asie du Sud-Est : les levées de fonds des startups chutent de 42 % en 2024

Les startups d’Asie du Sud-Est ont levé 4,56 milliards de dollars en 2024, soit une baisse de 42 % par rapport à l’année précédente, selon DealStreetAsia. Le nombre de transactions a également reculé, passant à 633 deals, en baisse de 10 %. Ce montant représente seulement un cinquième du pic de 2021, reflétant un ralentissement significatif des investissements dans la région.

A inscrire dans votre agenda:

Les 6 et 7 février 2025, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise une conférence internationale intitulée « AI, Science, and Society » sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau. Cet événement réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts pour discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Parmi les intervenants figurent des personnalités de renom telles que Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), Yann Le Cun (Courant Institute/Meta FAIR) et Bernhard Schölkopf (Max Planck Institute). La conférence servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris.

L’école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H) pour piloter sa stratégie d’innovation et d’accompagnement entrepreneurial. Sous la responsabilité du Directeur de l’enseignement et de la recherche, et en lien avec la présidence, ce poste stratégique supervisera les pôles incubateur, prototypage et technologies, ainsi que support et communication (20 collaborateurs).

Profil attendu : formation scientifique ou ingénieur, expérience significative en innovation et entrepreneuriat, maîtrise de l’anglais, et compétences avérées en gestion d’équipe, partenariats stratégiques et financement. Un rôle clé au cœur d’un environnement international et tourné vers l’avenir.

