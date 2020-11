5G: Bouygues Telecom et IBM s’allient pour accompagner les entreprises

L’opérateur français Bouygues Telecom s’est associé au géant de l’informatique américain IBM pour permettre aux entreprises « d’évaluer concrètement les bénéfices » des apports technologiques de la 5G sur le marché français, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Ce partenariat baptisé « Open Lab 5G » consistera notamment à élaborer en « co-développement » des cas d’utilisation de la 5G dans divers secteurs (industrie, transport, santé, énergie,…) ou encore à offrir la possibilité de couverture rapide des sites d’expérimentation grâce à un « kit 5G » proposé par Bouygues Telecom.

«Les apports de la 5G sont considérables»

« Les réseaux sont clés pour la digitalisation des entreprises et les apports de la 5G sont considérables, il est important pour nos clients de pouvoir commencer à évaluer les bénéfices tangibles de la technologie qui favoriseront leur propre compétitivité », a expliqué François Treuil, directeur général de Bouygues Telecom Entreprises. Cette collaboration s’appuie « sur notre engagement de longue date à aider les entreprises de télécommunications du monde entier à exploiter les nouvelles technologies afin d’apporter plus de valeur à leurs clients et développer leurs activités », a complété Marie-Noelle Muller, vice-présidente entreprises & commercial IBM France, citée dans le communiqué.

Après avoir lâché 602 millions d’euros pour s’emparer de « blocs » mis aux enchères début octobre, Bouygues Telecom pourra jouir de ses fréquences 5G à partir du 18 novembre, selon le calendrier annoncé par le régulateur des télécoms (Arcep).