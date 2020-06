5G: la stratégie de Huawei pour défendre son rôle au Royaume-Uni

Le géant chinois des télécoms Huawei a lancé lundi une vaste opération de communication au Royaume-Uni afin de convaincre le gouvernement de ne pas exclure ses équipements du réseau 5G. Dans cette campagne publicitaire diffusée dans la presse, Huawei vante son apport au réseau télécoms britannique et à l’économie du pays. « Huawei a grandi au Royaume-Uni. Nous sommes ici depuis 20 ans et nous avons été partie intégrante de la construction des réseaux 3G et 4G que nous utilisons tous les jours », rappelle dans un communiqué Victor Zhang, vice-président du groupe chinois.

Cette opération de charme survient au moment même où la participation de Huawei au réseau de nouvelle génération 5G semble remise en cause au Royaume-Uni dans un climat de méfiance vis-à-vis la Chine, nourri par la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre Boris Johnson réfléchit même à exclure d’ici à 2023 Huawei du réseau 5G, révélait la presse britannique fin mai. Le gouvernement se contente de dire qu’il est en train d’étudier les conséquences en matière de sécurité des nouvelles sanctions imposées par Washington, qui visent à entraver la capacité du groupe chinois à mettre au point des semi-conducteurs à l’étranger grâce à de la technologie américaine.

Un test des liens commerciaux

Fin janvier, le gouvernement britannique avait pourtant donné son feu vert à une participation limitée de Huawei aux infrastructures non stratégiques, avec une part de marché limitée à 35%. Mais Boris Johnson est sous pression de députés de son propre camp qui souhaiteraient une politique plus ferme vis-à-vis de la Chine, ainsi que de son allié américain qui mène la charge contre Huawei, soupçonné d’espionnage au profit de Pékin, ce que le groupe a toujours démenti. Un sénateur américain, proche du président Donald Trump, a brandi la semaine dernière la menace d’un retrait des forces aériennes américaines présentes au Royaume-Uni si le gouvernement autorisait Huawei à prendre part à la 5G. Le dossier de la 5G se téléscope avec celui du Brexit.

Selon le Sunday Times, l’ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne a estimé que la décision concernant Huawei aurait valeur de test sur les liens commerciaux avec le Royaume-Uni, qui est à la recherche de partenaires commerciaux pour l’après-Brexit. Et, selon le quotidien The Telegraph, la banque HSBC, très présente en Asie, a averti Downing Street de risques de représailles sur ses activités en cas d’interdiction de Huawei au Royaume-Uni.