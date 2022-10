A la rencontre de Marie Petitcueno, nouvelle « head of impact » de Salesforce France

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Diplômée de l’ESCP et de Sciences-Po, entrepreneuse puis conseillère spéciale au sein du cabinet d’Agnès PANNIER-RUNACHER, Marie PETITCUENO a contribué à fédérer les écosystèmes publics et privés, associatifs et industriels. Elle vient de rejoindre Salesforce au poste de Head Of Impact où elle développe différentes actions notamment la Talent Factory pour stimuler l’employabilité, l’inclusion et la diversité dans le secteur de la tech.

Avec la Talent Factory, Salesforce et son écosystème souhaitent attirer et former des personnes d’horizons divers, dont des profils éloignés de l’emploi (jeunes en décrochage scolaire, personnes en réinsertion, en reconversion, etc.) et sous-représentés dans les métiers du numérique (femmes, personnes en situation de handicap, etc.) aux compétences Salesforce.

Pour en parler plus en détail, nous recevons aujourd’hui Marie Petitcueno