[Seed] TakeTurns lève 3 millions d’euros auprès d’Elaia pour déployer son outil de collaboration

La startup française TakeTurns annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès d’Elaia, investisseur historique de l’entreprise précédente de Christophe Barriolade, Orchestra Networks. TakeTurns s’adresse à tous les professionnels, indépendants ou entreprises amenés à travailler avec des parties externes, – que ce soit les freelances, juristes, comptables, commerciaux, responsables marketing ou consultants.

Lancé en septembre 2021 par Christophe Barriolade, PDG, et Mickael Chevalier, CTO, TakeTurns déploie une application permettant de collaborer tour à tour avec des parties externes sur des documents et fichiers. « Lorsqu’il s’agit de travailler avec une partie externe (client, fournisseur, partenaire…) sur des documents ou fichiers, tout le monde se replie sur des échanges d’emails car personne n’utilise les mêmes applications. Qui n’a pas souffert de ces longues boucles de mails où il est impossible de savoir qui fait quoi, où est la dernière version d’un document ou qui participe vraiment? C’est l’une des raisons pour lesquelles les professionnels passent jusqu’à un tiers de leur temps dans leur boîte mail », explique Christophe Barriolade, co-fondateur et PDG de TakeTurns.

La startup dispose déjà d’une présence en France (Paris) et aux Etats-Unis (Boston). TakeTurns propose une offre freemium (un plan gratuit et des plans payants) disponibles dans 42 pays. L’entreprise ambitionne désormais de développer sa base d’utilisateurs et d’accélérer son plan de recrutement en France et aux Etats-Unis.