Acquisition de Younited : forte décote en vue pour les investisseurs historiques ?

Sitôt écarté du dossier de reprise d’Orange Bank en décembre 2023, le fonds d’investissement Ripplewood, via son SPAC Iris Financial, a jeté son dévolu sur Younited, fintech française spécialisée dans le crédit à la consommation, avec une offre d’acquisition de la licorne.

Si la communication des deux parties affiche un certain optimisme quant à cette opération, présentée comme une entrée en Bourse pour Younited, c’est surtout une douche froide pour les actionnaires historiques qui devrait subir une forte dilution dans cette acquisition marquée par une décote importante.

Une communication optimiste, une réalité complexe

C’est par voie de communiqué de presse qu’Iris Financial a officialisé l’acquisition de Younited. La transaction, présentée comme une opportunité pour renforcer les capacités de financement de la fintech, aboutira à la transformation de Younited en une société cotée sous le nom de Younited Financial sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris.

L’acquisition par Iris Financial est structurée comme une entrée en bourse indirecte, via un SPAC, un véhicule de cotation souvent utilisé pour accélérer les processus de levée de fonds et de cotation, tout en offrant des conditions avantageuses pour l’acquéreur.

Ainsi Iris Financial injectera entre 150 et 200 millions d’euros dans Younited en échange de nouvelles actions. Cela permettra à Younited de renforcer ses fonds propres et de poursuivre son développement à l’international, notamment dans ses marchés historiques (France, Italie, Espagne, Portugal) ainsi que ses nouveaux projets en Europe.

Cependant, en coulisse cette transaction entraîne une dilution importante des actionnaires historiques. En 2022, Younited avait levé 60 millions d’euros à une valorisation de 1,1 milliard d’euros, ce qui en faisait une des licornes françaises du secteur fintech. Mais aujourd’hui, avec une valorisation qui pourrait être réduite de plus de la moitié, les fondateurs et les investisseurs historiques voient leurs parts dévalorisées de manière significative.

Ainsi, en analysant les chiffres financiers de cette opération, nous observons une très forte décote avec une valorisation qui pourrait être révisée à près de 469 millions d’euros.

Après l’opération, les actionnaires de Younited prévoient de détenir 60 % du capital de la nouvelle entité, tandis que les actionnaires d’Iris Financial en détiendront 40 % conditionné à un apport de 150 millions d’euros à minima, cela implique que les 60 % détenus par les actionnaires existants sont valorisés à 225 millions d’euros. Cela donne une valeur globale post-money de 375 millions d’euros, qui augmente à 468,75 millions d’euros lorsque l’on prend en compte l’éventuelle injection de capitaux pour au maximum 200 millions d’euros.

Avec une telle valorisation, les actionnaires historiques de Younited, dont des investisseurs prestigieux comme Eurazeo, Bpifrance, et AG2R La Mondiale, verraient la valeur de leurs participations réduite de 57 %.

Younited une croissance rapide mais fragilisée par sa survalorisation

Younited, fondée en 2011, a débuté comme une plateforme de prêt peer-to-peer, avant de pivoter vers un modèle B2B en 2018, permettant à des entreprises telles que Microsoft, Free, N26, et LDLC de proposer des solutions de crédit à leurs clients via sa plateforme. Grâce à l’open banking et aux API de Younited, la fintech est devenue un acteur reconnu sur le marché du credit-as-a-service.

En 2022, Younited avait levé 170 millions de dollars auprès de Goldman Sachs Growth Equity et Bridgepoint, portant à 400 millions de dollars le montant total des fonds levés depuis sa création. La société a également lancé Younited Pay, une solution de paiement fractionné, visant à capter une part de l’immense marché du commerce en ligne, particulièrement dynamique après la crise du COVID-19.

Depuis sa création en 2012, la fintech a financé plus de 6 milliards d’euros de prêts, dont 50% hors de France, avec des opérations notables en Italie, Espagne, et Portugal. En 2023, Younited a enregistré une production de crédit de 1,1 milliard d’euros, en baisse de 30% par rapport à l’année précédente.

Ainsi, malgré ces projets de développement, Younited reste fortement dépendante de ses levées de fonds pour soutenir sa croissance. La startup qui visait la rentabilité en 2022 a décidé de repousser cet objectif.

L’objectif de coter les licornes françaises, fausse bonne idée?

L’acquisition de Younited par Iris Financial illustre bien la problématique à laquelle sont confrontées de nombreuses startups survalorisées et pose question sur les ambitions annoncées par les précédents gouvernements voulant coter 10 licornes d’ici 2025.