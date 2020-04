Adwanted se renforce aux États-Unis avec une nouvelle acquisition

Adwanted Group, spécialisé dans l’achat et la vente d’espaces publicitaires, poursuit sa stratégie d’acquisition avec le rachat de SRDS (Standard Rates and Data Services), une immense base de données des médias. La société française, incubée à ses débuts par EuraTechnologies à Lille, propose plusieurs outils à destination des agences et des médias pour automatiser l’achat et la vente d’espaces publicités offline, avec l’ambition de relancer l’intérêt des annonceurs pour les médias traditionnels. «Nous allons appliquer nos savoir-faire pour améliorer la collecte des datas, et normaliser davantage les échanges. SRDS est aussi l’équivalent de l’EDI français, et doit reprendre sa place au centre du marché, pour continuer sa croissance», commente Emmanuel Debuyck, CEO et co-fondateur d’Adwanted.

Malgré le contexte de pandémie de coronavirus, le groupe Adwanted a choisi de poursuivre l’opération de rachat. « Nous décidons de ne pas suspendre cette opération mais cela nécessitait des recrutements que nous gelons », explique Emmanuel Debuyck. « L’effet est immédiat et radical. Le business passe à zéro. Tout le monde interrompt ses campagnes publicitaires ou les reportent. L’impact est phénoménal », reconnait-il. Cependant, Adwanted souligne que 80% du revenu de SRDS provient d’abonnements à l’année, ce qui diminue nettement l’impact du Covid-19 sur les revenus de l’entreprise.

Stratégie d’acquisition

Présent aux USA depuis fin 2016, le groupe Adwanted a mis en place une stratégie d’acquisition poussée pour développer son modèle à grande échelle. En 2018, le groupe rachète Carthage, une entreprise française spécialiste du média planning, avant d’acquérir le consortium de médias français Mediasbook la même année.

Adwanted garde un rythme d’acquisition similaire l’année suivante puisqu’il fait entrer chez lui l’entreprise de réservation d’espace publicitaire CSE. En septembre 2019, Adwanted lève 3 millions de dollars et met la main sur la société américaine NDX (National Data Exchange), qui héberge une base de données archivant la mesure d’audience exhaustive de 7 100 journaux quotidiens et hebdomadaires aux États-Unis.

«Relancer l’évènementiel spécialisé»

SRDS, jusqu’alors propriété de Kantar Media, partenaire d’Adwanted, est basée dans la banlieue de Chicago depuis création en 1919. Pour Emmanuel Debuyck, l’enjeu sera de faire adhérer la nouvelle équipe à la culture du groupe Adwanted. La société française a pour cela nommé Terry Kent, un ancien dirigeant de Kantar USA, à la présidence de SRDS pendant une période de transition qui devrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année.

« La stratégie d’intégration de nos dernières acquisitions repose majoritairement sur les synergies techniques que nous mettons en place. Nous allons commencer par créer un outil simple d’utilisation. Les acheteurs américains pourront sélectionner, comparer les médias et leur audience, et acheter leurs insertions publicitaires en seulement quelques clics et au même endroit », commente Emmanuel Debuyck.

« Parallèlement à ce projet, nous comptons étendre le secteur d’activité de SRDS en relançant l’évènementiel spécialisé dans l’industrie des médias qu’ils avaient abandonné» poursuit le fondateur d’Adwanted, qui fait allusion à l’évènement baptisé « Mixology », qui se tenait annuellement par SRDS jusqu’en 2015. Il sera relancé en 2021. À ce jour, Adwanted revendique 120 collaborateurs répartis à New York, Paris, Londres, Madrid et désormais Chicago, ainsi que plus de 3 000 clients.