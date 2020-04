[DIRECT] GOOD MORNING FRENCHWEB avec Olivia Grégoire, François Veron, Estelle Monraisse, Antoine Boudet et Carlos Diaz

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès 9h du lundi au vendredi.

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley. Avec la Députée Olivia Grégoire et François Veron, fondateur de Newfund, nous étudierons la macroéconomie du confinement, et enfin avec Estelle Monraisse, fondatrice d’Alter’Com Conseil, société de relation presse, et Antoine Boudet, journaliste chez Les Echos, nous échangerons sur le fait qu’en temps de crise, les médias ne s’arrêtent pas.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à me contacter: Richard@Decode.media

Listen to « Avec Olivia Gregoire, François Veron, Estelle Monraisse, Antoine Boulet et Carlos Diaz » on Spreaker.

Découvrez les autres émissions de Decode Media