Coronavirus: « L’effet est immédiat et radical: le business est à zéro »

Présent en France et aux Etats-Unis, le groupe Adwanted est un ensemble de sociétés qui intervient dans le domaine de la vente d’espaces publicitaires offline. En France comme aux Etats-Unis, les budgets des entreprises alloués à la publicité sont majoritairement gelés. « L’effet est immédiat et radical. Le business passe à zéro. Tout le monde interrompt ses campagnes publicitaires ou les reportent. L’impact est phénoménal », reconnait Emmanuel Debuyck, CEO et cofondateur d’Adwanted.

Mais confiant en l’avenir, l’entrepreneur Emmanuel Debuyck poursuit sa stratégie de croissance externe malgré le contexte difficile. « Nous finalisons le rachat d’une société à Chicago. Nous décidons de ne pas suspendre cette opération mais cela nécessitait des recrutements que nous gelons », explique Emmanuel Debuyck. Depuis deux ans, Adwanted a repris cinq sociétés et a mis en place un programme d’acquisition de quatre autres sociétés.

Confiant mais pragmatique, Emmanuel Debuyck n’a pas peur de prendre des décisions. « Ce qui est dangereux ou même mortel, c’est d’attendre de prendre des décisions. Il faut tout de suite prendre des mesures fortes : interruption de contrat, loyer, gel des embauches… Il faut vérifier tous les postes de coûts de l’entreprise. Fort de mon expérience de la crise financière de 2008, il faut prendre des décisions très vite et assez fortes », revendique-t-il.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Emmanuel Debuyck, CEO et cofondateur d'Adwanted :

