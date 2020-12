Airbnb vise jusqu’à 35 milliards de dollars de valorisation pour son IPO

Prévue dans le courant du mois de décembre, l’introduction en Bourse d’Airbnb et ses modalités prennent forme. La célèbre plateforme de réservation d’hébergements entre particuliers a déposé aujourd’hui son dossier auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), dans lequel elle précise vouloir fixer le prix des actions entre 44 et 50 dollars, ce qui lui permettrait d’atteindre jusqu’à 35 milliards de dollars de valorisation. Airbnb espère lever au moins 2,6 milliards de dollars pour l’occasion.

La licorne californienne qui a, comme le reste des acteurs du tourisme, été fortement impactée par la crise liée au coronavirus, avait récolté 1 milliard de dollars en avril dernier auprès de Silver Lake et Sixth Street Partners pour pallier ces difficultés. Les deux sociétés de capital-investissement ont injecté cet argent sous forme d’actions et en titres de créance. Présent dans plus de 220 pays et régions, Airbnb avait déjà annoncé des pertes considérables au quatrième trimestre 2019. Cette opération a porté la valorisation de la plateforme à 18 milliards de dollars.

Défilé de licornes à Wall Street

Avant la crise, le géant américain de la location de logements ambitionnait de démarrer le processus d’entrée en Bourse dès le mois de mars ou avril 2020. Freiné dans ses élans par la Covid-19 et le désastre économique qui s’en est suivi dans le secteur du tourisme et du voyage, Airbnb envisageait alors de reporter son IPO en 2021. Il semble cependant que l’évolution de la pandémie et les espoirs d’un vaccin imminent aient permis à l’entreprise d’avancer cette date.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule licorne à prévoir une importante IPO à Wall Street puisque DoorDash, le premier livreur de repas aux États-Unis, devant UberEats, a également annoncé son intention d’entrer en Bourse. La startup FoodTech vise une valorisation d’au moins 25 milliards de dollars. La plateforme d’e-commerce Wish, valorisée à 11,2 milliards de dollars selon CB Insights, a également déposé une demande d’introduction en Bourse pour la fin de l’année, à l’instar de la plateforme de jeux vidéo Roblox, dont la valeur est estimée à 4 milliards de dollars.