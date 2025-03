Aletiq lève 6 millions d’euros pour accélérer le développement de son PLM Nouvelle Génération

Face à l’automatisation croissante, à l’essor des données industrielles et à une concurrence mondiale toujours plus intense, les industriels doivent repenser leurs processus. Pourtant, la majorité s’appuie encore sur des logiciels de gestion du cycle de vie des produits (PLM) vétustes, générant des silos de données et des inefficacités qui ralentissent l’innovation et augmentent les risques de non-conformité.

Avec des milliards d’euros en jeu et une pression réglementaire accrue, le besoin de solutions modernes et flexibles n’a jamais été aussi critique.

D’ici 2032, le marché du PLM devrait atteindre 46,81 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 7,5 %. Pourtant, les solutions existantes restent largement conçues pour les 1 % des plus grands industriels, laissant une majorité d’entreprises sans alternative adaptée à leurs besoins.

C’est dans ce contexte qu’Aletiq a développé un PLM Nouvelle Génération, conçu pour répondre aux exigences de toutes les tailles d’industries. L’entreprise ambitionne de démocratiser ces outils en proposant une plateforme agile, intuitive et rapide à déployer.

Une solution qui centralise et fluidifie la gestion des données industrielles

La technologie d’Aletiq repose sur une plateforme qui centralise l’ensemble des données produit en une source unique de vérité. Cette approche garantit :

Une conformité renforcée aux réglementations et aux exigences des donneurs d’ordres.

Une réduction de 30 % du time-to-market des industriels.

Une amélioration de la collaboration entre les équipes ingénierie, production, qualité et supply chain.

Contrairement aux solutions traditionnelles, souvent longues et complexes à implémenter, Aletiq mise sur une adoption rapide et une intégration fluide, facilitant son déploiement à grande échelle.

Fondée en 2021 par Geoffrey Ricard, Jérémie Fraudeau et Edouard Goutay, Aletiq a rapidement su convaincre des leaders de l’industrie. Aujourd’hui, la startup compte plus de 5 000 utilisateurs dans 10 pays, et accompagne des groupes majeurs comme SAFRAN, HUTCHINSON et LISI.

« Le volume de données industrielles va être multiplié par 15 entre 2025 et 2035. Aujourd’hui, les industriels font face à des défis majeurs : silos de données, manque de traçabilité et inefficacité dans la gestion de l’information. Avec Aletiq, nous apportons une solution agile qui simplifie les opérations, réduit les inefficacités et accélère l’innovation », explique Geoffrey Ricard, CEO et co-fondateur d’Aletiq.

Un tour de financement pour accélérer son développement international

Afin de soutenir sa croissance et d’accélérer son implantation à l’international, Aletiq annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros menée par Point Nine, avec la participation d’Entropy Industrial, AngelInvest et plusieurs business angels de renom, dont Carsten Thoma (Celonis), Emmanuel Martin Chave (Blablacar), Markus Ament (Taulia) et Stéphane Albernhe (Archery Strategy Consulting).

Ce financement permettra à l’entreprise de renforcer sa présence en France et sur le marché américain, tout en poursuivant le développement de sa technologie pour accompagner encore plus d’industriels dans leur transformation digitale.