Crédit revolving pour HEXA / DEEZER cash flow positif / Moon Surgical intègre l’IA en chirurgie robotique avec NVIDIA

Hexa se voit octroyer une ligne de crédit revolving de 29 M€ auprès de banques européennes pour accélérer la création de startups

Hexa annonce un financement de 29 M€ sous forme de crédit revolving, en partenariat avec Belfius, Caisse d’Épargne Hauts de France, BNP Paribas Fortis et CIC. Ce financement s’ajoute aux 35 M€ en equity levés en 2024, portant les ressources totales à 64 M€ pour accompagner l’objectif ambitieux de lancer et scaler 30 nouvelles entreprises par an d’ici 2030.

Spécialisé dans le B2B SaaS, Hexa a déjà contribué au succès d’Aircall, Spendesk et Front, portant la valorisation de son portefeuille à près de 5 milliards de dollars. En 2024, Hexa a lancé 10 nouvelles startups, portant son total à 50 depuis 2011, et a accompagné 10 levées de fonds pour 70 M€ auprès d’investisseurs tels que Point Nine, LocalGlobe, Eight Roads et Bpifrance. L’année a aussi marqué une première sortie réussie, avec la vente de Numeral à Mambu.

Hexa a également lancé Hexa Scale, un programme d’investissement majoritaire dans des startups rentables en phase de scalabilité. Son premier investissement (5 M€) a été réalisé dans Veevart, une plateforme SaaS américaine dédiée aux musées.

Deezer franchit un cap décisif en annonçant un cash-flow positif pour la première fois depuis sa création en 2007, un tournant après des années de pertes face à la domination de Spotify, Apple Music et YouTube. En 2024, la plateforme a enregistré une croissance de 12 % de son chiffre d’affaires à 542 M€ et a réduit sa perte d’EBITDA ajusté à 4 M€, contre 29 M€ en 2023. L’entreprise avait accumulé des pertes nettes importantes ces dernières années, freinant ses ambitions sur un marché ultra-compétitif.

Moon Surgical obtient une troisième autorisation FDA et intègre l’IA en chirurgie robotique

Moon Surgical a obtenu sa troisième autorisation de la FDA en trois ans pour ScoPilot, une technologie qui automatise le mouvement de la caméra en chirurgie mini-invasive en suivant les instruments du chirurgien. Il s’agit de la première capacité IA intra-opératoire intégrée nativement dans un système robotique chirurgical commercial.

Cette avancée renforce le potentiel du Maestro System, conçu pour permettre aux chirurgiens de contrôler trois instruments avec seulement deux mains, optimisant ainsi la précision et l’efficacité des interventions. Moon Surgical s’appuie sur son partenariat stratégique avec NVIDIA pour accélérer l’innovation et élargir l’impact de l’IA en bloc opératoire.

Lors du GTC 2025, Jensen Huang a révélé une accélération majeure du computing IA avec Blackwell Ultra, une architecture 40x plus puissante que Hopper, conçue pour scaler l’inférence IA et optimiser les coûts d’infrastructure. Déployé par AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, Blackwell Ultra permettra aux entreprises de réduire le coût unitaire du token généré tout en améliorant la rapidité et la précision des modèles.

Dès 2026, Vera Rubin intégrera un CPU propriétaire et des GPU spécialisés dans l’IA de raisonnement, rendant possibles des assistants intelligents capables de prendre des décisions complexes et s’adapter en temps réel. Cette évolution structurelle favorisera l’automatisation avancée en entreprise, de la finance (optimisation des algorithmes de trading, automatisation de la gestion des risques), au marketing (hyper-personnalisation des campagnes), en passant par l’industrie et la cybersécurité.

Blackwell Ultra est une évolution majeure de sa plateforme IA, optimisée pour le raisonnement avancé et l’agentic AI. Doté de la solution GB300 NVL72, ce système relie 72 GPU Blackwell Ultra et 36 CPU Grace, formant une unité de calcul massive dédiée à l’inférence IA à grande échelle. Avec une puissance de 1,5x supérieure à celle du GB200 NVL72 et une réduction des coûts d’inférence, Blackwell Ultra vise à transformer les AI factories. Nvidia a également annoncé Dynamo, un framework open-source optimisant le déploiement des modèles IA en accélérant le traitement et en réduisant la latence.

Microsoft investit dans une IA inspirée du cerveau avec Inait

Microsoft s’associe à la start-up suisse Inait pour développer une IA cognitive capable d’apprendre par expérience, à l’image du cerveau des mammifères. Issue de 20 ans de recherche en neurosciences numériques, cette technologie promet d’améliorer les algorithmes de trading, la robotique industrielle et l’optimisation des processus complexes. Intégrée aux services Azure, elle vise à réduire les coûts d’inférence IA et à accélérer l’adaptation des modèles aux environnements dynamiques, une innovation transformative pour la finance et l’industrie.

X retrouve une valorisation de 44 milliards de dollars et prépare une levée de fonds

Le réseau social X (ex-Twitter) a retrouvé une valorisation de 44 milliards de dollars, selon un récent échange d’actions entre investisseurs. Ce rebond, qui ramène l’entreprise à sa valorisation d’achat par Elon Musk en 2022, intervient alors que la plateforme cherche à lever 2 milliards de dollars pour rembourser une partie de sa dette.

Si les revenus publicitaires restent fragiles, l’entreprise affiche 1,2 milliard de dollars d’EBITDA ajusté en 2024, en partie grâce à une politique de réduction des coûts. Le regain d’intérêt des investisseurs s’explique aussi par la proximité de Musk avec l’administration Trump et par la valorisation de 45 milliards de dollars de xAI, dont 25 % du capital a été cédé aux actionnaires de X pour sécuriser la dette.

Par ailleurs, Elon Musk aurait investi 150 millions de dollars pour acquérir de nouvelles actions de X en 2023, à une valorisation proche des 44 milliards de dollars payés lors du rachat de Twitter en 2022.

Sequoia Capital mise sur un lobbying sans vitrine

Sequoia Capital ferme son bureau de Washington, D.C., marquant un tournant dans sa stratégie d’influence. Adoptant une posture plus distanciée, le fonds mise sur un lobbying indirect et un réseau consolidé pour décrypter les dynamiques réglementaires. Ce repositionnement contraste avec la montée en puissance des interactions entre le venture capital et le pouvoir, à l’heure où Andreessen Horowitz et General Catalyst renforcent leur ancrage politique. Sequoia semble ainsi éviter toute affiliation marquée dans un contexte de forte polarisation.

Sequoia Capital s’apprête à multiplier par 25 son investissement initial avec la vente de Wiz à Alphabet (Google) pour 32 milliards de dollars. Avec une participation d’environ 10%, le fonds de Menlo Park devrait récupérer près de 3 milliards de dollars lors de l’une des plus lucratives opération de la tech depuis 30 ans.