Alinea Invest lève 9,6 millions d’euros : quand deux fondatrices Gen Z redéfinissent le marketing en fintech

Alinea Invest impose un contre-modèle : une fintech construite sans dépenser un euro en acquisition paid. À la manœuvre, deux fondatrices de 25 ans. Leur levier principal ? L’incarnation. Plutôt que de “parler à” leur cible, Eve Halimi et Anam Lakhani sont leur cible. Et c’est précisément ce qui change tout.

Une plateforme née de l’intérieur

Lancée en 2021, Alinea Invest est une plateforme d’investissement pensée par et pour la Gen Z, conçue dès le départ pour apprendre à investir sans jargon, sans intimidation, mais avec des repères.

Résultat : plus d’un million d’utilisateurs, 92 % de femmes, 70 % de Gen Z, et une moyenne d’âge de 22 ans. Une audience que les banques traditionnelles ne savent ni capter, ni retenir.

La force d’un récit incarné

Ce qui distingue Alinea, c’est sa stratégie de distribution. Pas de paid ads. Pas de budgets médias. Tout repose sur le marketing orchestré par les fondatrices elles-mêmes, visibles, présentes, cohérentes. Sur TikTok, le hashtag #alineaapp cumule plus de 550 millions de vues.

Leur force : ne jamais “faire de la com’”. Elles racontent. Elles partagent. Elles construisent une marque en miroir de leur génération. Et ça fonctionne : en 2024, Alinea a enregistré une croissance x6 de ses revenus, atteignant un run rate de 6 millions de dollars avec une équipe de 10 personnes.

Un timing parfait

La plateforme s’ancre dans une dynamique historique : 84 000 milliards de dollars vont être transférés des baby-boomers vers les jeunes générations dans les vingt prochaines années. Alinea veut s’imposer comme le canal de confiance de cette nouvelle vague d’investisseurs — plus jeunes, plus informés, plus exigeants.

Pour accompagner cette vision, elles lancent AI Allie, un coach financier personnel dopé à l’IA, pensé comme un “money best friend” : recommandations, investissements à impact, personnalisation… L’expérience utilisateur passe du conseil bancaire au soutien quotidien.

Le pari Gen Z séduit les investisseurs

Alinea vient de lever 10,4 millions de dollars (9,6 M€) en série A. Le tour est mené par Play Ventures, avec la participation de GFR Fund, Y Combinator, Gaingels, FoundersX, F7 et Visible Ventures.

Ce nouveau financement portera l’expansion produit, l’intégration d’AI Allie et la consolidation de la communauté. Mais il valide surtout un pari audacieux : on peut bâtir une marque puissante, rentable et virale, sans CAC démesuré — à condition d’incarner son époque.