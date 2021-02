Alltricks acquiert Troc Vélo pour profiter de l’explosion du marché des vélos d’occasion 

Les ventes de vélo ont explosé en 2020 pour atteindre 3,3 millions contre 2,6 millions en 2019, soit 700 000 supplémentaires. « Nous n’avions pas prévu une telle explosion du marché. Cette croissance a été permise par de nombreuses subventions de l’Etat, la mise en place de pistes cyclables mais aussi des prises de conscience sur le développement durable et sur l’importance de la pratique sportive. A la suite du confinement, il y a également eu une profonde envie de respirer et de profiter de l’extérieur », explique à notre micro Gary Anssens, fondateur d’Alltricks.

L’occasion profite des pénuries sur le marché du neuf

Une croissance également connue sur le marché des vélos d’occasion. Pour profiter de cet essor, la référence européenne de produits dédiés à l’univers du cyclisme, de la course à pied et de l’outdoor Alltricks a récemment racheté Troc Vélo, plateforme leader de revente de vélos d’occasion. « Il y eu un report des achats de vélo sur le marché de l’occasion lié aux pénuries sur le marché du neuf. L’industrie n’était pas en capacité d’accueillir une croissance aussi forte », met en avant le fondateur d’Alltricks.

Fondé en 2008, Alltricks est un site d’e commerce spécialiste du vélo qui a été racheté en 2019 par Décathlon. L’acquisition de Troc Vélo permet à Alltricks d’adresser le marché de l’occasion. L’entreprise avait lancé Alltricks Occasion il y a un an pour tester le marché mais racheter le leader de la vente de vélos d’occasion semble plus aisé. « Troc Vélo compte plus de 30 millions de visiteurs par an. Nous allons y rajouter des solutions de paiement et de livraison. D’ici 2 ou 3 ans, cette plateforme pourrait être en capacité d’accueillir environ 100 millions d’euros de volumes d’affaires chaque année », revendique Gary Anssens.

De son côté, Alltricks revendique 132 millions de volumes d’affaire en 2020 et plus de 50 millions de visiteurs par an sur le site.

Retrouvez l’interview complète de Gary Anssens, fondateur d’Alltricks :

Découvrez les autres émissions de Decode Media