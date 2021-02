Quelle place pour les émotions dans nos habitudes d’achat en ligne?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale nature, ou plus exactement fleurs et numérique. Quel impact a eu la crise pour les acheteurs de végétaux en France? Une étude de l’institut Kantar réalisé pour Val’Hor (qui est l’organisme interprofessionnel français de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage) met en avant que 23% des consommateurs ont, pendant le confinement, utilisé un service de retrait de commande et 9% ont utilisé livraison à domicile. 89% de ceux qui ont utilisé un service de livraison à domicile souhaitent que ce service continue à être proposé. Et 82% de ceux qui ont utilisé le retrait de commande ou le drive souhaitent également pouvoir continuer de bénéficier de ce service.

Mais aussi, comment avoir la main verte et réussir ses photos de plantes sur Internet? Ou encore, qu’est-ce que le produit fleurs ? Un végétal qui transmet de l’émotion et la sociologue Eva Illouz parle justement de la valeur émotionnelle dans la consommation.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Les ventes de vélo ont explosé en 2020 pour atteindre 3,3 millions contre 2,6 millions en 2019, soit 700 000 supplémentaires. Une croissance également connue sur le marché des vélos d’occasion. Pour profiter de cet essor, la référence européenne de produits dédiés à l’univers du cyclisme, de la course à pied et de l’outdoor Alltricks a récemment racheté Troc Vélo, plateforme leader de revente de vélos d’occasion. Retour sur les enjeux de cette acquisition mais aussi sur le boom du marché du vélo neuf et d’occasion avec Gary Anssens, fondateur d’Alltricks. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, en route vers le bitcoin

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on se penche sur l’annonce de la création d’une fondation « qui aura pour but de financer le développement du bitcoin » et d’en faire la «devise d’Internet». Avec aux manettes un duo de choc, j’ai nommé le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, et le natif devenu l’icône de New-York City Jay Z.. rien que ça !

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: