Ce qu’il faut retenir des annonces de Google I/O en matière d’IA

Comme attendu, la firme de Mountain View a levé le voile sur ses plans pour marier l’intelligence artificielle à ses services vedettes. Certes, on avait déjà eu un avant-goût des prouesses de Google en matière d’IA avec son chatbot Bard, mais cette technologie n’avait pas encore franchi les portes des produits vedettes de la maison. Désormais, la donne change, et l’IA s’apprête à jouer les premiers rôles dans des services tels que Google Search et Google Workspace.

Pour les impatients de tester ces fonctionnalités expérimentales, direction Google Labs, un terrain de jeu où les utilisateurs pourront découvrir par eux-mêmes les dernières trouvailles de Google en matière d’intelligence artificielle.

Google Labs, c’est un peu la caverne d’Ali Baba pour les geeks et les passionnés de technologie. Ouvert peu après la conférence Google I/O 2023, ce site propose aux utilisateurs de s’inscrire sur des listes d’attente pour accéder aux expériences les plus novatrices de la firme. Parmi elles, on retrouve Search Labs, Google Workspace avec IA, le mystérieux Project Tailwind et MusicLM.

Google Search dopé à l’IA, of course.

Préparez-vous à découvrir le moteur de recherche de Google sous un nouveau jour avec l’intégration de l’intelligence artificielle proposée par Google Labs, qui permet de répondre de manière plus précise et pertinente aux requêtes des utilisateurs. Google Search fait preuve d’une plus grande compréhension du langage naturel, ce qui se traduit par des réponses plus claires, détaillées et fournies dans un langage courant.

Google Search joue la carte de la transparence de Google Search Labs. Contrairement aux chatbots conversationnels, il vous indique les sites web et les sources utilisées pour construire sa réponse. Ainsi, vous pouvez vérifier les informations fournies et approfondir vos recherches selon vos besoins.

Derrière cette innovation se cachent des modèles de traitement du langage naturel (NLP) et d’apprentissage profond, qui permettent à l’intelligence artificielle d’analyser et de comprendre les requêtes des utilisateurs comme jamais auparavant. Les algorithmes sont constamment optimisés pour améliorer la qualité des réponses et éviter les écueils tels que la désinformation.

Google Workspace: quand travail et intelligence artificielle font bon ménage

L’IA s’invite à la fête du travail: Google Workspace, la suite d’outils de productivité, se dote désormais d’un petit coup de pouce technologique pour rendre votre quotidien professionnel encore plus fluide et agréable avec Duet AI

Vous pouvez maintenant rédiger des réponses complètes avec seulement quelques mots pour vous aider à démarrer votre travail, que ce soit dans Gmail ou Google Docs. Imaginez : vous êtes sur votre téléphone, en train de répondre à un e-mail important, et vous recevez une suggestion d’IA qui vous aide à écrire une réponse complète en quelques secondes seulement.

Google workspace intègre une ia générative d’images qui vou permet de créer des images originales à partir de textes dans Google Slides ou Google Doc.

Avec l’ajout de l’IA à Google Sheets, vous pouvez désormais automatiser la classification des données et créer des plans personnalisés. Les outils de classification comprennent le contexte des données dans une cellule et peuvent lui attribuer une étiquette, ce qui élimine la tâche fastidieuse de la saisie manuelle de données. Cela permet de gagner du temps et de développer des analyses plus claire et mieux présentées. Vous pouvez également créer des plans personnalisés pour les tâches et projets que vous souhaitez suivre ou gérer.

Libre aux entreprises abonnées à Google Workspace d’activer ou non ces fonctionnalités. Google s’engage également à fournir aux administrateurs les contrôles nécessaires pour définir les bonnes politiques pour leur organisation.

Pour compléter son offre pro, Google lance le projet Tailwind. A l’ère du télétravail et des réunions virtuelles, Project Tailwind est une expérience en réalité virtuelle et augmentée qui vise à repenser l’espace de travail collaboratif.

Autre projet dans la musique cette fois çi avec MusicLM,un modèle d’intelligence artificielle, capable de générer des compositions originales, de suggérer des harmonies ou d’analyser des morceaux pour en extraire des informations pertinentes. Que vous soyez musicien en quête d’inspiration ou simplement curieux d’explorer de nouvelles sonorités, MusicLM est là pour pimenter vos expériences musicales.

Google a bien entendu annoncé de nouveaux smartphones et produits grands publics, que nous vous invitons à découvrir chez nos confrères spécialisés.

EN BREF

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group a annoncé jeudi avoir subi une perte nette de 970 milliards de yens (6,6 milliards d’euros) sur son exercice 2022/23 en raison de la débâcle du secteur technologique. Sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 mars, sa division Vision Funds a à elle seule essuyé une perte record de 4.308,3 milliards de yens, selon un communiqué.

Selon un rapport de PitchBook, les investisseurs ont injecté plus de 380 millions de dollars dans les entreprises américaines de vente en direct en 2022, contre 36 millions de dollars en 2020. Le rapport estime que les ventes de Live Video Shopping aux États-Unis atteindront 32 milliards de dollars en 2023, contre 6 milliards de dollars en 2020. Le Live Video Shopping est devenu populaire pendant la pandémie, car les consommateurs se sont tournés vers les achats en ligne et recherchent des expériences de shopping plus interactives et engageantes. Le Live Video Shopping implique des démonstrations de produits en temps réel et des promotions organisées par des influenceurs ou des détaillants, permettant aux téléspectateurs de faire des achats directement via la diffusion en direct.

Twitter a lancé des messages directs (DM) chiffrés, mais à ce stade, seuls les utilisateurs vérifiés peuvent en bénéficier. Cela signifie que les messages entre les utilisateurs vérifiés seront cryptés de bout en bout, ce qui rendra plus difficile pour quiconque, y compris Twitter, de les lire. Cependant, les messages de groupe ne sont pas encore pris en charge et les métadonnées des messages, telles que l’heure d’envoi et de réception, ne sont pas cryptées. Cela signifie que bien que le contenu du message soit protégé, certaines informations sur les échanges ne le sont pas. Cela contraste avec certaines autres plates-formes de messagerie, comme WhatsApp, qui chiffrent toutes les données, y compris les métadonnées.

Au deuxième trimestre, le nombre d’abonnés de Disney+ a diminué de 2 % en glissement trimestriel pour atteindre 157,8 millions, contre une estimation de 163,17 millions, marquant sa deuxième baisse consécutive.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’entreprise ne prévoyait pas d’augmenter les salaires de ses employés en 2023 et qu’elle prévoyait de réduire son budget pour les bonus et les attributions d’actions. Cette décision est prise dans le but de renforcer les investissements de l’entreprise dans ses priorités stratégiques, notamment la cybersécurité et l’infrastructure cloud. Nadella a toutefois déclaré que les augmentations de salaire seraient examinées au cas par cas pour les employés qui fournissent une valeur exceptionnelle à l’entreprise.

Dailymotion a réalisé une refonte complète de son site, de son logo. Au menu des sondages “Des politiques en talons aiguilles pour lutter contre les violences faites aux femmes : une bonne idée ?” , “T’as déjà essayé de faire du BeatBox ?” ou “tu testerais une pizza à la fraise?” le tout entre deux contenus Canal +. On vous laisse juger sur pièce.

MOUVEMENTS:

Laurence Roy-Rojo rejoint en qualité d’Associée en charge des relations

investisseurs institutionnels le Groupe Anaxago

Marie-Charlotte Belmonte se voit confier la direction générale de MRM Paris

Charles Henri Becquet est nommé COO de la startup LocServic où il officie depuis janvier 2023.

Julien PAROT est nommé Directeur de Cabinet du CEO d’AXA

Léa Guérin est promue Responsable Communication & Marketing chez @Bees

Johanna Deschamps est promue Head of Global Product Marketing chez Malwarebytes

