[Appel à candidatures] Start Innovation Business Awards CIC : appel à projets jusqu’au 31 octobre

Le concours régional « Start Innovation Business Awards » CIC Sud Ouest est le rendez-vous des startups et entreprises innovantes du grand Sud-Ouest.

Il reste encore quelques jours pour déposer son dossier de candidatures. Il suffit de s’inscrire avant le 31 octobre sur le site pour tenter de gagner l’un des 3 prix de 10 000 euros + 1 ticket pour la finale nationale à Station F Paris mis en jeu :

SCALE : cette catégorie s’adresse aux sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros ou qui ont réalisé une levée de fonds supérieure à 1 million d’euros.



START : récompensera une jeune pousse. Parce que l’innovation commence avec ceux qui ont l’énergie d’entreprendre !



IMPACT : récompensera, par le vote du public, une entreprise avec un impact positif sur l’écosystème ou l’environnement (Women in Tech, projet éco-responsable…).

Grande nouveauté cette année : 16 candidats seront présélectionnés (8 pour le SCALE et 8 pour le START) au lieu de 8 les éditions précédentes. Ils se réuniront le 25 novembre pour la finale régionale à Bordeaux. Au programme : des ateliers animés par des experts (International, ingénierie sociale, haut de bilan) et un coaching personnalisé pour se préparer aux pitchs. 8 finalistes seront retenus pour pitcher leur projet face au public et le jury en fin de journée.

Le jury est représenté par divers acteurs de l’écosystème : Emilie LIDOME, Directrice Crédit Mutuel Equity, Sébastien CONSTANT, co-fondateur de l’Addition, Florence ROBIN, présidente et co-fondatrice de LIMATECH, Emmanuel STERN, CEO de ONEDIRECT et président de la FRENCHTECH PERPIGNAN, Nawal OUZREN, Directrice général de SENSORION, Cédric MALLET, CEO de Actia, Christelle DANTRAS, directrice du marché Entreprises du CIC Sud Ouest, Jean MOUEIX, Président d’IMAGINE et Directeur général de DUCLOT.

Cet événement est organisé en partenariat avec Hemera, French Tech Bordeaux, Irdi Soridec Gestion, French Tech Montpellier, At’Home, le BIC, Crealia, Unitec, Estia, ADI, Capitole Angels, Bordeaux Technowest et Up Grade Nouvelle Aquitaine.

Plus d’informations sur le site.