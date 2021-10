PayPal envisage de racheter Pinterest, l’action s’envole

L’action de Pinterest, qui associe réseau social et partage de photos, s’est envolée mercredi après que l’agence Bloomberg a fait état de discussions portant sur son éventuel rachat par le prestataire de services de paiement en ligne PayPal. Vers 17H00 GMT, le titre, qui a vécu une séquence difficile durant l’été, gagnait 5,66% à 61,24 dollars. Il a pris jusqu’à 18% en séance, entraînant une brève suspension de cotation. PayPal abandonnait de son côté 5,98% à 255,44 dollars.

Selon Bloomberg, les deux groupes auraient évoqué un prix d’acquisition de 70 dollars par action, ce qui valoriserait Pinterest environ 44 milliards de dollars, en prenant en compte le total des titres en circulation. Il offrirait aussi une prime de 26% par rapport au cours de clôture de mardi. Sollicités par l’AFP, ni PayPal ni Pinterest n’ont donné suite dans l’immédiat. Lancé en 2009 et très axé sur la dimension créative de ses utilisateurs, Pinterest est entré en Bourse en avril 2019. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,69 milliard de dollars en 2020, en hausse de 48%, et comptait, fin juin 2021, 454 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Mais le marché avait jugé décevante, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, en juillet, la croissance du nombre de ses utilisateurs. Les analystes craignaient que Pinterest ne parvienne pas à maintenir l’élan donné par la pandémie de Covid-19, qui avait dopé sa fréquentation. Fin juillet, le site faisait état d’une baisse de 7% de ses utilisateurs aux États-Unis sur un an. Comme beaucoup de réseaux sociaux, Pinterest cherche à améliorer la monétisation de ses contenus et de son trafic.

Monétisation et l’utilisation des paiements: un point de jonction entre Pinterest et PayPal

Le groupe a annoncé mercredi une série d’innovations pour élargir la palette d’utilisations du site, mais aussi faciliter la vente de produits par les créateurs sur la plateforme. La monétisation et l’utilisation des paiements en ligne pourraient ainsi constituer un point de jonction entre Pinterest et PayPal, acteur historique du commerce électronique. Quant à PayPal, il a plus que doublé sa capitalisation boursière à la faveur de l’explosion du commerce en ligne durant la pandémie, pour dépasser désormais 300 milliards de dollars.

Il pèse désormais davantage que de grandes banques américaines comme Wells Fargo, Goldman Sachs ou Morgan Stanley. L’entreprise cherche à se développer par des acquisitions et a ainsi annoncé, début septembre, le rachat du spécialiste japonais des achats à crédit sur internet Paidy pour 2,7 milliards de dollars, pour s’engouffrer dans la tendance du « Buy now, Pay later », les achats à paiement différé en ligne.