Après avoir financé Netflix, Airbnb et Spotify, TCV clôture un nouveau fonds de 4 milliards de dollars

Depuis le début de la pandémie, certains secteurs se sont révélés en accélérant leur transformation numérique. Pour soutenir les startups qui miseront sur cette transformation, le fonds TCV vient de clôturer son onzième véhicule d’investissement à 4 milliards de dollars, du jamais vu pour cette société de la Silicon Valley.

Baptisé TCV XI, ce véhicule d’investissement aura pour objectif de « saisir les vastes possibilités offertes par la transformation numérique et l’adoption rapide des technologies ». Pour ce faire, le fonds souhaite investir dans des secteurs qui se sont avérés particulièrement fertiles pendant la pandémie, notamment l’e-commerce, l’EdTech, la FinTech ou encore le cloud. « En 2020, nous avons fait de gros paris dans des entreprises alignées sur les tendances technologiques séculaires dans les domaines suivants : FinTech (Klarna, Mambu, Mollie, Revolut, Wealthsimple), santé et fitness numériques (Strava), développement du commerce électronique (Spryker) et SaaS (OneTrust, Oversight, Redis Labs) », explique TCV.

14 milliards de dollars d’investissements depuis son lancement

Depuis son lancement en 1995, TCV a financé plus de 350 entreprises technologiques en phase de croissance à hauteur de 14 milliards de dollars au total. Parmi ces entreprises, on peut citer Facebook, Linkedin, Airbnb, Spotify, EA, Expedia, TripAdvisor, FlixMobility, Peloton ou encore Netflix. « En un quart de siècle, Netflix est passé d’une idée scandaleuse à l’une des principales sociétés de divertissement au monde – et TCV nous a soutenu à chaque étape », commente Reed Hastings, co-fondateur et co-directeur général de Netflix.

Plus récemment en 2020, TCV a mené un tour de table de 500 millions de dollars auprès de la néobanque britannique Revolut. TCV souhaite également miser sur le long terme avec des entreprises spécialisées dans les voyages, un secteur qui devrait exploser après la crise selon le fonds américain.