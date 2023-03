Après Loumi, Garantme rachète Citima, spécialisé dans la relation client des agences immobilières

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Un mois après avoir levé 15 millions d’euros auprès de Bpifrance, Bonsaï, 115K, New Alpha et Axeleo, la PropTech Garantme, qui se porte garant pour les locataires et assure les propriétaires en cas de loyers impayés, annonce l’acquisition de Citima, spécialisé dans la gestion de la relation client des agences immobilières.

« Citima a développé le meilleur outil du marché pour centraliser, uniformiser et qualifier les prospects locataires », explique Thomas Reynaud, CEO de Garantme. « Plutôt que de repartir de zéro, nous avons préféré intégrer une solution existante pour enrichir notre Console Garantme. Nos partenaires bénéficient désormais d’une technologie très aboutie ».

Cette acquisition fait suite à celle de Loumi en mai 2022, une startup francilienne qui déploie notamment un outil de planification de visites. Garantme ambitionne désormais d’accroître son réseau de partenaires et de doubler le nombre de lots assurés d’ici à la fin de l’année 2023.

Fondé en 2017 par Thomas Reynaud et Emile Karam, Garantme déploie donc une plateforme SaaS permettant aux professionnels de l’immobilier de sécuriser la gestion locative en assurant les propriétaires, ainsi qu’une offre à destination des locataires en quête de garants. L’entreprise revendique 3 500 agences immobilières partenaires et 65 000 locataires certifiés.