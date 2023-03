[Série A] Investissement locatif : Masteos lève 12 millions d’euros auprès d’EDF Pulse Ventures

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Les logements dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) affiche « G » seront interdits à la location d’ici 2025, et ceux classés « F » d’ici 2028. Plus de 7,2 millions de logements seraient concernés, considérés comme des « passoires thermiques », selon l’ONRE.

C’est face à ce constat que Masteos, spécialisé dans l’investissement locatif, a prévu de mettre sur pied une offre de rénovation énergétique avec le soutien d’EDF et de son réseau. Moins d’un an après un tour de table de 40 millions d’euros, la PropTech réalise une extension de sa série A avec une levée de 12 millions d’euros. Ce tour de table est mené par EDF Pulse Ventures (la société de capital-risque d’EDF), avec la participation de SWEN, NCI et d’actionnaires historiques.

« Cette contrainte réglementaire d’interdiction de location des passoires thermiques est un véritable frein sur notre marché », explique Thierry Vignal, co-fondateur et président de Masteos. « Un bien sur quatre sera interdit à la location dans les années à venir, ce qui nous concerne directement puisque nous sommes dans la location. Nous avons donc voulu transformer cette contrainte en opportunité en déployant notre propre offre de rénovation énergétique ».

Pour mener à bien ce projet, l’entreprise s’est tournée vers EDF, dont la filiale IZY by EDF propose des prestations clés en main pour accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement. « Nous nous sommes dit que nous allions peut-être manquer d’expertise et qu’il fallait s’adosser à un leader du secteur », poursuit Thierry Vignal. « Nous avons donc signé un accord entre IZY by EDF et Masteos. » « De leur côté, ils n’ont pas l’accès privilégié aux bailleurs que nous avons ».

Depuis son lancement en 2019, Masteos multiplie par trois son chiffre d’affaires chaque année, avec une somme de 2 millions d’euros en 2020, 6 millions en 2021 et 20 millions en 2022. L’entreprise revendique 1 200 transactions en 3 ans et 5 000 inscrits sur la plateforme par mois.

Retrouvez l’interview complète de Thierry Vignal, co-fondateur et président de Masteos :

Création: 2019 Fonds levés: 65 millions d’euros CEO: Maxime Hanquier Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 403 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: 20 millions en 2022 EDF Pulse Ventures

SWEN

NCI

DST Global Partners

Daphni Résultat net: NC