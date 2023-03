FinTech: Aria lève 50 millions d’euros en dette auprès du fond britannique M&G

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Les retards de paiement font partie des problématiques majeures pour les travailleurs en freelance. Pas moins de 9 freelances sur 10 seraient confrontés à cette menace. Face à ce constat, la FinTech française Aria a développé une solution qui propose un revenu stable pour les indépendants et les freelances. L’entreprise, qui s’adresse directement aux marketplace de mise en relation BtoB, a depuis étendu son offre de crédit bancaire aux TPE et PME.

Pour accélérer son développement, Aria lève 50 millions d’euros en dette auprès du fond institutionnel britannique M&G. Pour rappel, la FinTech a levé 4 millions d’euros en seed en décembre 2021. « Ayant été freelances, nous avons été confrontés mon associé et moi à la problématique à laquelle nous répondons aujourd’hui », explique Clément Carrier. « En BtoB, il y a généralement un délai de paiement qui vient de la part du donneur d’ordre et qui est parfois long pour les indépendants et petites entreprises ».

Lancé en 2019 par Clément Carrier et Vincent Folny, Aria entend permettre aux entreprises de rémunérer leurs freelances en 24h, et les aider par la même occasion à se démarquer dans un contexte de pénurie de talents. Concrètement, Aria avance les frais pour rémunérer les prestataires au plus vite, sur le modèle du Buy Now, Pay Later, en attendant que l’entreprise cliente puisse payer. La startup compte parmi ses clients des sociétés comme SThree, Kokoon, Comet, Medelse, ou Proprioo.

Cette levée permettra à Aria d’augmenter sa capacité de financement et d’accélérer son développement commercial.

Retrouvez l’interview complète de Clément Carrier, co-fondateur et CEO d’Aria :