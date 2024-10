Au-delà du CAC et du ROI : quels sont les nouveaux KPIs marketing en 2025 ?

La complexité de l’environnement digital fait évoluer les indicateurs classiques tels que le CAC (coût d’acquisition client) et le ROI (retour sur investissement) vers des KPIs orientés vers la fidélisation et l’engagement client pour anticiper leur croissance à long terme.

En observant de plus près des indicateurs tels que le Customer Lifetime Value (CLV), le Customer Engagement Score (CES) et le taux de rétention à court terme, les directions marketing ont accès à des leviers plus stratégiques et peuvent affiner leurs efforts pour maximiser la rentabilité durable de chaque client.

Le Customer Lifetime Value (CLV) dynamique : évaluer la rentabilité future des clients

Traditionnellement, le CLV permet d’estimer la valeur totale qu’un client pourrait générer pour l’entreprise sur une période donnée. Aujourd’hui, le CLV dynamique va plus loin en intégrant des données en temps réel, ce qui permet de prédire la rentabilité future d’un client en fonction de ses interactions actuelles. Cette approche aide les équipes marketing à mieux identifier les clients à fort potentiel et à allouer les ressources de manière plus précise.

Par exemple, une entreprise SaaS peut utiliser un CLV dynamique pour repérer les clients susceptibles de passer à des abonnements premium et cibler ces segments avec des campagnes d’upsell, optimisant ainsi le retour sur les dépenses marketing tout en renforçant la rétention.

Le Customer Engagement Score (CES) : un indicateur de fidélisation et d’engagement

Mesurer la fidélité d’un client n’a jamais été aussi important dans un contexte de concurrence accrue. Le Customer Engagement Score (CES) permet de quantifier le niveau d’interaction d’un client avec la marque sur des canaux multiples (réseaux sociaux, email, site web, etc.). Un CES élevé indique une forte probabilité de rétention et de conversion, tandis qu’un CES faible peut signaler un risque de churn (abandon).

Les entreprises qui suivent cet indicateur peuvent identifier les clients les plus engagés et ceux nécessitant une attention particulière, ajustant ainsi leurs campagnes de fidélisation de façon proactive. Dans le secteur du e-commerce, par exemple, un CES élevé peut indiquer que le client est prêt pour des offres personnalisées, augmentant les chances de conversion lors de promotions ciblées.

Le taux de rétention : une vision plus granulaire sur les 30, 60 et 90 premiers jours

Les taux de rétention à 30, 60 et 90 jours sont devenus des indicateurs incontournables, en particulier pour les entreprises en modèle freemium ou SaaS. En surveillant la rétention client sur ces périodes clés, les équipes marketing peuvent mieux comprendre les moments critiques du parcours client. Un faible taux de rétention dans les 30 jours peut révéler des failles dans l’onboarding ou le service client initial, permettant ainsi de corriger rapidement les stratégies d’engagement.

Pour une plateforme de streaming, par exemple, l’analyse des taux de rétention montre si les nouveaux utilisateurs s’engagent avec les contenus proposés ou s’ils abandonnent l’application, permettant aux équipes de réagir rapidement avec des campagnes de réactivation.

Les avantages stratégiques de ces nouveaux KPIs : capter la fidélité pour mieux performer à long terme

L’adoption de ces nouveaux indicateurs vise à transformer l’approche de la croissance en orientant les décisions sur la valeur client à long terme plutôt que sur la seule acquisition immédiate. En se concentrant sur des KPIs comme le CLV dynamique et le CES, les entreprises renforcent leur fidélisation, réduisent leur dépendance aux dépenses d’acquisition et développent une stratégie axée sur une croissance organique plus rentable.

Exemple de succès : une croissance durable grâce à une nouvelle approche des KPIs

Une entreprise de l’e-commerce a récemment mis en œuvre une approche basée sur le Customer Engagement Score et le taux de rétention pour optimiser ses campagnes de fidélisation. En analysant les niveaux d’engagement et en ciblant les segments à fort potentiel avec des offres exclusives, elle a augmenté son taux de conversion de 15 % tout en réduisant de 12 % son coût d’acquisition client. De plus, en intégrant le CLV dynamique, l’entreprise a identifié des opportunités d’upsell qui ont permis une hausse de la valeur client de 20 % sur un an.