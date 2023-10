[SEED] PIVOT lève 5 millions d’euros pour simplifier les achats en entreprise

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Le monde des affaires évolue rapidement et les entreprises doivent s’adapter pour rester compétitives. L’une des pièces maîtresses de cette adaptation est la gestion des achats, un domaine qui peut souvent s’avérer complexe et coûteux. C’est là qu’intervient Pivot, une startup française qui déploie une solution innovante pour simplifier le processus d’achat des entreprises, et qui vient de réaliser sa première levée de fonds.

5 millions d’euros ont été investis par des acteurs clés du monde de la finance, tels que Visionaries, Emblem, Cocoa, ainsi que des entrepreneurs à succès tels que Loïc Soubeyrand (fondateur de Swile), Steve Anavi (cofondateur de Qonto), Hanno Renner (cofondateur de Personio), Oliver Samwer (cofondateur de Rocket Internet) et Christian Guzman (Brex, Attentive, Qualia).

Fondé en 2023 par Marc-Antoine Lacroix, Romain Libeau et Estelle Giuly, qui ont respectivement occupé des postes importants chez Qonto, Swile et Workflow, Pivot propose un logiciel clé en main qui simplifie l’ensemble du processus d’achat. Il s’appuie sur l’automatisation basée sur l’IA afin de libérer les équipes financières des tâches manuelles répétitives.

La startup ambitionne désormais d’étendre sa solution à d’autres pays européens. « Nous pensons que la rapidité d’exécution sera essentielle pour conquérir des parts de marché significatives dans les mois à venir », commente Marc-Antoine Lacroix, co-fondateur et Président de Pivot. « C’est pourquoi nous avons réuni une solide équipe de cadres supérieurs qui ont connu l’hypercroissance et qui ont déjà relevé ces défis. »

Information Détails Nom de la société Pivot Objectif Simplifier le processus d’achat des entreprises Fondation Paris Date de création 2023 Levée de fonds 5 millions d’euros (valorisation 25 millions d’euros) Investisseurs principaux Visionaries, Emblem, Cocoa, Loïc Soubeyrand (fondateur de Swile ), Steve Anavi (cofondateur de Qonto ), Hanno Renner (cofondateur de Personio), Oliver Samwer (cofondateur de Rocket Internet) et Christian Guzman (Brex, Attentive, Qualia). Fondateurs Marc-Antoine Lacroix, Romain Libeau et Estelle Giuly Domaines d’application eProcurement Objectif du financement Développement européen et amérique latine Concurrence iVALUA, COUPA, CORCENTRIC