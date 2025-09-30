QOVERY lève 11 millions d’euros pour accélérer sur le marché de l’automatisation DevOps

Le marché de l’automatisation DevOps entre dans une phase d’intense recomposition. Entre les PaaS établis comme Heroku, les challengers émergents tels que Render ou Railway, et les solutions d’infrastructure-as-code comme Terraform, les entreprises disposent d’une offre pléthorique mais souvent fragmentée. Qovery, fondée en 2020 à Paris, entend occuper une position hybride en combinant la simplicité d’une plateforme PaaS avec la flexibilité du cloud natif.

Alors que Kubernetes est devenu un standard de fait et que les grands clouds (AWS, GCP, Azure) multiplient les services, les équipes de développement se heurtent à des cycles longs et à une dépendance croissante aux experts DevOps. Qovery promet de ramener des délais de plusieurs semaines à une seule journée, sans compétences particulières, et de permettre des milliers de déploiements quotidiens en production.

Le segment de l’automatisation DevOps est déjà occupé par des acteurs aux positionnements variés. Ainsi Heroku, propriété de Salesforce, a longtemps servi de référence pour simplifier l’hébergement applicatif, tandis que des challengers comme Render ou Railway cherchent à moderniser ce modèle avec des offres plus agiles. À un autre niveau, Terraform d’HashiCorp s’est imposé comme un standard pour l’infrastructure-as-code, mais reste un outil exigeant en expertise. Entre ces approches, Qovery se positionne comme une alternative intermédiaire, celle d’offrir la simplicité d’un PaaS, la flexibilité d’un cloud natif multi-fournisseurs et une automatisation complète adaptée à des environnements hybrides complexes.

Cette approche vise à répondre à la pénurie de talents spécialisés, aujourd’hui selon IDC, 67 % des projets de transformation digitale sont retardés par le manque de compétences IT. Là où Heroku avait simplifié l’hébergement applicatif à l’ère du cloud naissant, et où Terraform a standardisé la configuration d’infrastructures, Qovery veut incarner la génération suivante, celle de l’automatisation complète, indépendante d’un fournisseur, et adaptée aux environnements hybrides.

Qovery annonce une croissance annuelle de 115 % et plus d’une centaine de clients, parmi lesquels Alan, Didask, Talkspace et RxVantage. Fondée par Romaric Philogène, Pierre Mavro et Eneko Bilbao, Qovery vient de lever 13 millions de dollars, soit environ 11 millions d’euros, en série A. Le tour a été mené par IRIS, avec la participation de Speedinvest, Crane Venture Partners, Techstars, Irregular Expressions, ainsi que plusieurs business angels dont Olivier Pomel et Alexis Lê-Quôc (Datadog), Sebastian Pahl (Docker) et Ott Kaukver (Checkout.com, ex-Twilio). Tous les investisseurs historiques ont réinvesti. Les fonds serviront à accélérer le développement aux Etats Unis , qui représente déjà la moitié de l’activité, et à développer la plateforme vers une automatisation intégrant l’intelligence artificielle.