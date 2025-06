Avec TF1, Netflix entame sa mue en plateforme de distribution télévisuelle

C’est une première mondiale qui en dit long sur la recomposition du paysage audiovisuel. Netflix diffusera à partir de l’été 2026 les cinq chaînes linéaires du groupe TF1, ainsi que 30 000 heures de contenus en replay, via son application. Un partenariat inédit entre le géant du streaming et la première chaîne privée française, qui amorce un glissement stratégique, Netflix ne se contente plus de produire ou agréger des séries à la demande, il devient un vecteur de distribution télévisuelle à part entière.

« C’est un partenariat inédit qui s’appuie sur nos forces pour offrir aux spectateurs le meilleur du divertissement associé à la meilleure expérience de découverte», déclare Greg Peters, co-directeur général de Netflix. Ce partenariat, encore jamais expérimenté par la plateforme américaine, associe contenus linéaires, formats populaires (talk-shows, télé-réalité, fictions du quotidien) et événements en direct, notamment sportifs.

La télévision linéaire intégrée au streaming

Pour TF1, qui diffuse les matches de l’équipe de France de football, des feuilletons quotidiens comme Demain nous appartient ou encore des franchises comme The Voice, cette alliance ouvre un nouveau canal de diffusion. Rodolphe Belmer, directeur général du groupe, y voit un levier d’élargissement d’audience : « Alors que les habitudes de visionnage évoluent vers le visionnage à la demande et que la fragmentation des audiences s’accentue, cette alliance sans précédent permettra à nos programmes de qualité et populaires d’atteindre des audiences inégalées et d’ouvrir de nouveaux horizons publicitaires, dans un environnement qui s’articule parfaitement avec notre plateforme TF1+.»

Derrière cette décision, un constat partagé, la télévision linéaire est en déclin structurel. Les groupes audiovisuels européens cherchent des relais de croissance pour endiguer la baisse de leurs recettes publicitaires. TF1 a bien lancé TF1+, sa propre plateforme gratuite, mais sans atteindre une masse critique comparable à celle des géants américains. En s’adossant à Netflix, le groupe français modifie son positionnement, il ne cherche plus à concurrencer le streaming global, mais à capitaliser sur sa force de frappe.

Netflix, future box mondiale ?

Avec ce mouvement, Netflix entre dans un nouveau rôle, proche de celui des box des opérateurs télécoms. En France, Free ou Orange distribuent déjà les chaînes de TF1 et M6. Netflix pourrait demain proposer à ses abonnés une expérience télé complète, intégrant chaînes, programmes en replay, live sportifs et VOD. Cette logique d’agrégation rappelle le modèle d’Amazon Channels ou d’Apple TV, mais Netflix va plus loin en diffusant des chaînes en direct dans son interface.

Pour les utilisateurs, cette intégration pourrait simplifier l’accès aux contenus et renforcer l’attractivité de l’abonnement Netflix. Pour les producteurs comme TF1, elle constitue une vitrine de diffusion supplémentaire, avec la possibilité d’exploiter la puissance algorithmique de recommandation de la plateforme.

L’accord, dont les termes économiques restent confidentiels, soulève néanmoins plusieurs questions. Greg Peters ne précise ni la nature du partage de revenus ni l’existence d’un paiement initial pour les droits de diffusion. Le modèle reste à éprouver. Peters affirme simplement que ce partenariat est une première, et qu’il faudra observer son déroulement avant d’envisager d’autres accords avec des diffuseurs.

Une nouvelle frontière pour les diffuseurs européens

Cet accord pourrait faire jurisprudence. TF1, acteur influent du broadcasting européen, ouvre une voie que d’autres groupes suivront de près. Jusqu’ici, nombre de chaînes européennes ont tenté de bâtir leurs propres services de streaming, souvent sans succès. L’échec de la plateforme Salto en France, portée par TF1, M6 et France Télévisions, illustre les limites de cette approche face à la domination des acteurs globaux.

Plutôt que d’opposer des modèles, TF1 choisit l’intégration. Cette stratégie pourrait inspirer M6, ITV, ZDF ou Mediaset. À mesure que les plateformes américaines cherchent à diversifier leurs contenus (notamment en incluant du sport ou du direct), les alliances avec les médias traditionnels prennent une nouvelle importance stratégique.