AWS : un retour en force dans la bataille du cloud IA

Amazon Web Services reprend l’initiative, jusqu’alors distancé par Microsoft Azure dans la course à l’intelligence artificielle, le géant du cloud signe son retour avec un accord de 38 milliards de dollars sur sept ans avec OpenAI. Ce contrat positionne AWS comme pilier stratégique du compute mondial.

Alors que Microsoft capitalise sur son intégration étroite avec OpenAI, de GPT à Copilot, AWS consolide enfin son avantage structurel. Avec ses clusters qui dépassent déjà 500 000 GPU interconnectés, ses serveurs EC2 UltraServers et sa maîtrise du réseau mondial de data centers, AWS offre à OpenAI un environnement capable d’exécuter des modèles multi-agents à très grande échelle, tout en garantissant sécurité et performance, deux critères devenus critiques à mesure que les modèles s’approchent du seuil des 10 000 milliards de paramètres.

Grâce à cet accord, AWS s’affirme comme l’épine dorsale du cloud mondial, tout en captant une part croissante de la demande en IA générative via sa propre plateforme. Sur Amazon Bedrock, les modèles d’OpenAI sont déjà accessibles aux clients B2B d’AWS, créant une boucle vertueuse, ainsi les modèles s’entraînent, se déploient et se distribuent au sein du même écosystème. Cette intégration verticale positionne Amazon comme fournisseur unique de la chaîne de valeur de l’IA avec un environnement complet où les entreprises peuvent exploiter, adapter et commercialiser des modèles sans migration de données, et sans dépendance extérieure.

OpenAI a bâti le premier écosystème intégré de l’intelligence artificielle

En moins de deux ans, OpenAI a réussi ce qu’aucune entreprise technologique n’avait accompli depuis Google en agrégeant autour de lui l’ensemble des leviers industriels de l’intelligence artificielle. À la faveur de ses accords successifs avec NVIDIA, AMD, Broadcom, Oracle, AWS et Microsoft, la société a réuni un écosystème complet, capable de produire, d’alimenter et de distribuer l’IA à l’échelle mondiale.

Chaque partenaire y joue un rôle fonctionnel clé, les uns fournissent la puissance de calcul, les autres le silicium, le cloud ou le financement des data centers. Toutefois l’orchestration reste entre les mains d’OpenAI et cette position de chef d’orchestre lui confère le pouvoir de définir les standards techniques et économiques de l’IA mondiale, tout en enfermant ses partenaires dans une dépendance mutuelle structurée autour de sa propre feuille de route. OpenAI n’est plus seulement un laboratoire de recherche, mais peut être considéré désormais comme l’architecte opérationnel du complexe industriel américain de l’intelligence artificielle.