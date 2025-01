Loft Orbital lève 170 millions d’euros pour développer sa solution de mutualisation satellitaire

Loft Orbital, startup américano-française fondée en 2017, applique au secteur spatial le principe de mutualisation des ressources, inspiré du cloud computing. Son modèle permet aux utilisateurs de partager les capacités d’un satellite, réduisant ainsi les coûts d’exploitation et démocratisant l’accès à l’espace.

Avec des bureaux à San Francisco et Toulouse, Loft Orbital exploite actuellement cinq satellites et vise le déploiement de 30 nouveaux engins en orbite basse d’ici deux ans. Ces satellites, commandés auprès d’Airbus, doivent répondre à une demande croissante pour des applications variées : surveillance climatique, détection de brouilleurs GPS, et sécurisation des infrastructures de communication.

L’entreprise collabore déjà avec des clients prestigieux, tels que la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA), et des entreprises privées comme Microsoft ou Helsing. La société canadienne EarthDaily s’appuie également sur les services de Loft Orbital pour fournir des données spectrales aux agriculteurs et assureurs. En parallèle, une filiale américaine, Loft Federal, permet à l’entreprise de travailler avec la défense américaine, avec laquelle elle a signé pour 100 millions d’euros de contrats.

Afin d’accélérer son expansion, Loft Orbital a levé 170 millions d’euros dans un tour de table mené par Temasek et Tikehau Capital. Supernova Invest, Tribeca Venture Partners et Bpifrance, déjà impliqué lors de la levée de 125 millions d’euros en 2021, ont également participé à ce nouveau financement. Depuis sa création, Loft Orbital a ainsi collecté plus de 300 millions d’euros, portant sa valorisation à plus d’un milliard d’euros. Ces fonds serviront à financer la construction des nouveaux satellites et à soutenir les ambitions internationales de la startup, notamment en Asie, grâce à un partenariat stratégique avec Marlan Space.