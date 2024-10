Bpifrance, un bilan 2023 oscillant entre succès et signaux d’alerte

A quelques jours de sa grande messe annuelle à Bercy, BPIFRANCE publie son bilan d’activités pour l’année 2023, marqué par une augmentation spectaculaire de son soutien à l’innovation et à l’investissement en France. En creusant les chiffres mis en avant, se cachent aussi des défis structurels et conjoncturels qui pourraient peser sur l’avenir de BPIFRANCE.

Un soutien massif à l’innovation, essentiellement porté par France 2030

L’année 2023 a été historique pour Bpifrance avec un soutien à l’innovation sans précédent, totalisant plus de 9,4 milliards d’euros, soit une croissance de 110% par rapport à 2022. Des chiffres abondamment alimentés par le plan France 2030, qui représente plus de sept fois le niveau de 2019. Cette dynamique a permis de financer plus de 6 000 entreprises à travers diverses aides et prêts, une performance notable dans un contexte économique difficile.

Parmi les projets les plus emblématiques, on note Liberty, Verkor, et Nuward, soutenus à hauteur de plusieurs milliards d’euros.

Toutefois cette dépendance à France 2030, qui représente plus de 90% des financements, soulève des interrogations. En effet, cette concentration des ressources sur un seul programme pourrait devenir une faiblesse si les priorités nationales ou les conditions de financement venaient à changer, et le contexte politique actuel alimente sensiblement les craintes à ce sujet.

Un ralentissement dans différents secteurs de l’innovation

Parallèlement au Plan France 2030, les chiffres sont beaucoup moins positifs. Ainsi les aides structurelles à l’innovation, déployées à travers des dispositifs phares comme i-Lab, i-Nov et i-Demo, ont chuté de 34% en 2023.

Ce ralentissement des aides à l’innovation en phase d’amorcage est inquiétant. Les dispositifs comme i-Lab ou i-Nov sont essentiels pour la création de startups technologiques et leur développement à long terme.

Une contraction dans le capital innovation, compensée par l’industrialisation

Le soutien au Capital Innovation, un des piliers traditionnels de Bpifrance, connait également un ralentissement, avec 677 millions d’euros investis en 2023, soit une contraction de -7% par rapport à l’année précédente. Ce recul est particulièrement visible dans le fonds Large Venture, dont l’activité a chuté de 74%, reflet du ralentissement du marché des levées de fonds dans le segment growth.

Toutefois, ce ralentissement a été largement compensé par une hausse spectaculaire des investissements dans les startups industrielles via le fonds SPI, qui a augmenté de +129%. De plus, le fonds French Tech Souveraineté, doté par l’État pour soutenir les technologies critiques, a connu une accélération de +166%.

Des investissements en baisse dans le capital innovation, en hausse dans le tourisme.

Bpifrance a également renforcé son rôle de soutien aux PME et ETI, en investissant plus de 1,7 milliard d’euros dans ces entreprises, avec un accent particulier sur la transition énergétique et la réindustrialisation. Le fonds LAC1 a déployé 455 millions d’euros dans des entreprises telles qu’Alstom et Elis, confirmant l’engagement de Bpifrance dans des secteurs stratégiques comme l’énergie et le numérique.

Cependant, l’investissement direct dans les PME connait des contrastes. Si certains secteurs comme l’environnement et le tourisme ont enregistré des hausses significatives, d’autres, comme le capital innovation, ont vu un ralentissement significatif.

Des cessions record, mais une dépendance au marché baissier

L’année 2023 a également été marquée par un volume record de cessions, avec 229 millions d’euros réalisés dans 35 opérations, en hausse de +115% par rapport à 2022. Toutefois, cette forte activité cache aussi des signes de dépendance à un marché baissier, notamment avec la contraction des sorties dans le segment Large Cap.

Cette dynamique pourrait représenter un risque à long terme si les conditions de marché ne s’améliorent pas. Elle pourrait limiter la capacité de Bpifrance à réinvestir dans de nouvelles entreprises et startups en phase de croissance.

Une internationalisation soutenue malgré les défis géopolitiques

Sur le plan international, Bpifrance a maintenu une activité intense avec 22 milliards d’euros déployés pour soutenir les entreprises françaises à l’export. Cette performance a été réalisée malgré les nombreuses turbulences géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les crises au Moyen-Orient.

Cependant, les défis liés à l’instabilité internationale pourraient affecter la capacité de certaines entreprises à concrétiser leurs projets d’exportation, surtout dans des secteurs sensibles comme l’énergie et l’industrie.

Conclusion : Une année contrastée, mais résiliente

En résumé, Bpifrance a réalisé une année exceptionnelle en 2023 au regard des chiffres annoncés, mais essentiellement portée par des financements record dans le cadre du plan France 2030 et une présence renforcée dans des secteurs clés comme l’industrie, la transition énergétique, et l’innovation technologique.

Une année qui confirme l’analyse de la Cour des comptes qui dans son dernier rapport soulignait que « Cette croissance est fortement consommatrice de liquidités, aucune des activités principales ne générant de flux de trésorerie suffisant pour que le développement devienne progressivement auto-financé. Il en résulte un écart entre les ambitions stratégiques de la banque publique, sa capacité à générer des ressources et les moyens qu’acceptent de lui fournir ses actionnaires. »

Ainsi certains signes de ralentissement dans le capital innovation, les prêts sans garantie, et les aides structurelles à l’innovation en amorçage posent question.

Le contexte politique et la volatilité des marchés internationaux constituent des risques très forts. Un changement de trajectoire ne serait pas sans conséquence pour les acteurs de l’innovation qu’ils soient entrepreneurs ou fonds d’investissements, financièrement très dépendants de la maison BPIFRANCE