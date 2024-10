DinMo lève 5 millions d’euros pour développer sa plateforme CDP alimentée par l’IA

DinMo, une startup spécialisée dans l’activation des données, annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros. Ce financement additionnel vise à soutenir le développement de sa plateforme composable Customer Data Platform (CDP) et à accélérer son expansion internationale. Ce tour de financement a été mené par 468 Capital, avec la participation de Big Bets et des investisseurs existants, notamment Seedcamp, Motier Ventures et Financière Saint James.

Fondée en 2022 par Oussama Ghanmi, DinMo a pour objectif d’aider les entreprises de taille intermédiaire à exploiter leurs données clients sans avoir recours à des ressources techniques importantes. La société vise à démocratiser l’accès aux capacités d’analyse des données client traditionnellement réservées aux grandes entreprises.

DinMo a évolué d’un simple outil d’activation de données à une plateforme CDP complète, intégrant l’intelligence artificielle pour fournir des analyses prédictives. La solution de DinMo permet aux entreprises de centraliser leurs données clients dans leurs entrepôts de données cloud existants, d’orchestrer des parcours clients omnicanaux et de bénéficier d’outils d’analyse prédictive comme la recommandation de produits, la prédiction du churn, et l’estimation de la valeur à vie des clients.

L’approche composable permet aux entreprises de déployer rapidement ces solutions, réduisant ainsi les délais et les coûts associés à la mise en place d’équipes de data scientists ou d’ingénieurs en apprentissage automatique.

DinMo collabore avec des acteurs majeurs du cloud, tels que Google Cloud, Snowflake, et Databricks. Ces partenariats permettent à la plateforme de s’intégrer facilement aux infrastructures existantes des entreprises et d’optimiser la gestion des données clients. La société prévoit également de s’étendre à de nouveaux secteurs en intégrant des outils de personnalisation et des systèmes de points de vente (POS).

DinMo compte parmi ses clients plusieurs entreprises européennes de taille intermédiaire dans divers secteurs, dont Galeries Lafayette, Interflora, Manor et Ankorstore. Grâce à sa plateforme, ces entreprises peuvent améliorer leurs analyses de données et personnaliser leurs interactions avec les clients.