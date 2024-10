Les Régions Phare de la French Tech : Grand Paris, Bordeaux, et Aix-Marseille en Tête du Classement

La French Tech, initiative nationale visant à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat, offre un programme phare : French Tech Tremplin. Lancé en 2019, ce programme favorise l’égalité des chances en accompagnant les entrepreneuses et entrepreneurs issus de milieux sous-représentés. Divisé en deux phases, « Prépa » pour les porteurs de projets et « Incubation » pour les startups en phase de développement, il offre un soutien personnalisé et un financement pouvant atteindre 22 900 €. Parmi les régions françaises, certaines se distinguent par le nombre et la diversité des entreprises bénéficiaires du programme.

Grand Paris : Leader incontesté de la French Tech

Avec 40 startups soutenues, Grand Paris occupe la première place du classement. Cet écosystème, particulièrement attractif grâce à ses financements et son réseau d’incubateurs, abrite des startups innovantes dans des secteurs variés. Parmi elles, on trouve AskWe, une plateforme de communication pour les équipes, Datumojo, spécialisée en intelligence artificielle pour la gestion des données, et KYS, une fintech innovante dédiée à la transparence financière. Ces entreprises, pionnières dans leurs domaines respectifs, illustrent la diversité et la richesse de l’écosystème parisien.

Bordeaux : Un Écosystème en Pleine Croissance

Bordeaux se hisse à la deuxième place avec 26 startups soutenues par le programme French Tech Tremplin. Parmi ces entreprises, Afternoon se spécialise dans l’optimisation des trajets de livraison, tandis que Hyjetech innove dans le secteur de la Greentech avec des solutions d’optimisation énergétique. Florere SAS se concentre, quant à elle, sur les produits naturels et durables pour les consommateurs. Grâce à une forte collaboration avec des incubateurs locaux comme Unitec, Bordeaux se distingue comme un pôle en pleine expansion dans des secteurs variés allant de la Foodtech à la mobilité durable.

Aix-Marseille Région Sud : Une Région en Pleine Effervescence

Avec 23 startups accompagnées, la région Aix-Marseille Région Sud s’affirme comme un écosystème entrepreneurial dynamique. Parmi les entreprises prometteuses, Afrikstartups soutient les entrepreneurs africains avec une plateforme de mise en relation, tandis que Defilable propose des solutions dans le secteur de la mode circulaire. Dose of Good, quant à elle, se positionne dans la santé et bien-être, en développant des solutions technologiques innovantes pour améliorer le bien-être des utilisateurs. Ces startups reflètent l’engagement de la région à soutenir des projets dans des secteurs aussi variés que la santé, la mode circulaire et les technologies propres.

Côte d’Azur et Lille : Pôles d’Innovation Régionale

Avec 17 startups chacune, les régions de la Côte d’Azur et de Lille montrent également leur dynamisme. Sur la Côte d’Azur, des entreprises comme Imperial Projects et Logmapa se distinguent dans les secteurs du développement immobilier et des technologies logistiques. Ketchain, quant à elle, développe des solutions blockchain innovantes. À Lille, on retrouve des startups comme Ekna, spécialisée dans la cybersécurité, et HelpII, qui propose des solutions pour améliorer l’accessibilité aux services publics. Ces deux régions, bien que plus petites en nombre, affichent un fort potentiel d’innovation dans des secteurs clés pour l’avenir.

Autres Régions : Bordeaux, Saint-Étienne-Lyon, et Toulouse

Outre ces hubs majeurs, d’autres régions bénéficient du programme French Tech Tremplin. La région Saint-Étienne-Lyon, avec 13 startups, compte des entreprises comme Adapt and Joy, spécialisée dans le bien-être au travail, et Moonsee Care, qui développe des solutions pour le vieillissement en toute sérénité. Toulouse, avec 16 startups, abrite des entreprises comme Aurora Racing Technologies, dédiée aux solutions de mobilité durable, et Py’Still, qui innove dans les énergies renouvelables. Chaque région témoigne du dynamisme entrepreneurial local, encouragé par la French Tech à travers le soutien aux startups émergentes.